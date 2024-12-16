Более 16 тысячам екатеринбуржцам понизят температуру отопления и горячей воды

16 декабря 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Восстановить температуру планируют к завтрашнему утру (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии на улице Шефской 16 декабря понизят температуру отопления и ГВС более чем у 16 тысяч человек. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «В результате аварии понизят температуру горячего водоснабжения и отопления у 16086 человек. Починить теплотрассу обещают к завтрашнему утру», — следует из поста. Повреждение трубопровода горячего водоснабжения и асфальта случилось на Шефской, 44. В провал въехала легковушка, а при переходе дороги получили ожоги ног восьмилетняя девочка и 18-летний парень. На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ, скорой и аварийной службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из-за коммунальной аварии на улице Шефской 16 декабря понизят температуру отопления и ГВС более чем у 16 тысяч человек. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «В результате аварии понизят температуру горячего водоснабжения и отопления у 16086 человек. Починить теплотрассу обещают к завтрашнему утру», — следует из поста. Повреждение трубопровода горячего водоснабжения и асфальта случилось на Шефской, 44. В провал въехала легковушка, а при переходе дороги получили ожоги ног восьмилетняя девочка и 18-летний парень. На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ, скорой и аварийной службы.