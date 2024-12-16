Бывшего первого замгубернатора ХМАО Шипилова допросили силовики. Инсайд

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Источники сообщают, что бывший главный идеолог Югры Алексей Шипилов проходит свидетелем по резонансному уголовному делу
Источники сообщают, что бывший главный идеолог Югры Алексей Шипилов проходит свидетелем по резонансному уголовному делу Фото:

Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова допросили силовики. Источники URA.RU в политическом истеблишменте связывают следственные мероприятия с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова — по неподтвержденным данным, ушедший в отставку куратор политблока Югры проходит по нему свидетелем.

«Шипилов проходит свидетелем по резонансному делу экс-мэра Сургута Филатова и коммерческом подкупе, где также фигурирует руководство управляющей компании Нижневартовска „Диалог“. В кулуарах говорят, что показания под протокол дал один из югорских мэров. Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — сообщает инсайдер.

Другой источник уточняет, что следственные мероприятия прошли дома у бывшего первого замглавы региона в обед 16 декабря. «После этого он отправился на допрос, по неподтвержденным данным, в ОБЭП. Также в Ханты-Мансийске допрашивали несколько бывших подчиненных Шипилова», — уточняет информатор.

Шипилов не ответил на звонок журналиста агентства. Адвокат Филатова сбросил вызов и на сообщение в мессенджере не ответил. В пресс-службы Следственного комитета и УМВД ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что экс-мэр Сургута Андрей Филатов освобожден из СИЗО Нижневартовска. Он провел в заключении чуть больше месяца.

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Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова допросили силовики. Источники URA.RU в политическом истеблишменте связывают следственные мероприятия с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова — по неподтвержденным данным, ушедший в отставку куратор политблока Югры проходит по нему свидетелем. «Шипилов проходит свидетелем по резонансному делу экс-мэра Сургута Филатова и коммерческом подкупе, где также фигурирует руководство управляющей компании Нижневартовска „Диалог“. В кулуарах говорят, что показания под протокол дал один из югорских мэров. Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — сообщает инсайдер. Другой источник уточняет, что следственные мероприятия прошли дома у бывшего первого замглавы региона в обед 16 декабря. «После этого он отправился на допрос, по неподтвержденным данным, в ОБЭП. Также в Ханты-Мансийске допрашивали несколько бывших подчиненных Шипилова», — уточняет информатор. Шипилов не ответил на звонок журналиста агентства. Адвокат Филатова сбросил вызов и на сообщение в мессенджере не ответил. В пресс-службы Следственного комитета и УМВД ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что экс-мэр Сургута Андрей Филатов освобожден из СИЗО Нижневартовска. Он провел в заключении чуть больше месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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