Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова допросили силовики. Источники URA.RU в политическом истеблишменте связывают следственные мероприятия с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова — по неподтвержденным данным, ушедший в отставку куратор политблока Югры проходит по нему свидетелем.
«Шипилов проходит свидетелем по резонансному делу экс-мэра Сургута Филатова и коммерческом подкупе, где также фигурирует руководство управляющей компании Нижневартовска „Диалог“. В кулуарах говорят, что показания под протокол дал один из югорских мэров. Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — сообщает инсайдер.
Другой источник уточняет, что следственные мероприятия прошли дома у бывшего первого замглавы региона в обед 16 декабря. «После этого он отправился на допрос, по неподтвержденным данным, в ОБЭП. Также в Ханты-Мансийске допрашивали несколько бывших подчиненных Шипилова», — уточняет информатор.
Шипилов не ответил на звонок журналиста агентства. Адвокат Филатова сбросил вызов и на сообщение в мессенджере не ответил. В пресс-службы Следственного комитета и УМВД ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что экс-мэр Сургута Андрей Филатов освобожден из СИЗО Нижневартовска. Он провел в заключении чуть больше месяца.
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