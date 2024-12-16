Из-за аварии в Екатеринбурге 100 домов лишились тепла. Фото

16 декабря 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Рабочие стараются быстрее устранить поломку Фото URA.RU Из-за коммунальной аварии в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в сто с лишним домов ограничена подача теплоснабжения. Подробности URA.RU раскрыл источник. «На перекрестке Красных Командиров и Шефской повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров. Подающий трубопровод отключен, но в работе остался обратный трубопровод. Поэтому теплоснабжение подается по затухающей схеме с обратного трубопровода», — пояснил собеседник агентства. Из-за этого подача тепла ограничена для 108 многоквартирных домов на улицах Баумана, Войкова, Донской, Каширской, Кобозева, Красных Командиров, Лобкова, Ритслянда, Старых Большевиков, Стачек, Фрезеровщиков, Шефской, Энтузиастов, в Малом и Цветочном переулках и на проспекте Космонавтов. Во всех этих домах проживают 16 тысяч человек, из них 3,2 тысячи детей. Как сообщалось, во время аварии пострадали два пешехода. Восьмилетняя девочка получила ожоги ног первой степени, 18-летний парень — второй и третьей. Школьницу не стали госпитализировать, а юношу с болевым шоком доставили на скорой в ожоговый центр. На месте работает бригада ЕТК. Аварию планируют устранить к 9 часам утра 17 декабря. Место аварии заволокло горячим паром Фото URA.RU Кроме пострадавших людей на месте аварии одна машина провалилась в образовавшуюся дыру Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за коммунальной аварии в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в сто с лишним домов ограничена подача теплоснабжения. Подробности URA.RU раскрыл источник. «На перекрестке Красных Командиров и Шефской повреждена тепломагистраль диаметром 700 миллиметров. Подающий трубопровод отключен, но в работе остался обратный трубопровод. Поэтому теплоснабжение подается по затухающей схеме с обратного трубопровода», — пояснил собеседник агентства. Из-за этого подача тепла ограничена для 108 многоквартирных домов на улицах Баумана, Войкова, Донской, Каширской, Кобозева, Красных Командиров, Лобкова, Ритслянда, Старых Большевиков, Стачек, Фрезеровщиков, Шефской, Энтузиастов, в Малом и Цветочном переулках и на проспекте Космонавтов. Во всех этих домах проживают 16 тысяч человек, из них 3,2 тысячи детей. Как сообщалось, во время аварии пострадали два пешехода. Восьмилетняя девочка получила ожоги ног первой степени, 18-летний парень — второй и третьей. Школьницу не стали госпитализировать, а юношу с болевым шоком доставили на скорой в ожоговый центр. На месте работает бригада ЕТК. Аварию планируют устранить к 9 часам утра 17 декабря.