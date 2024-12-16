Трамп заявил, что он добился «небольшого прогресса» по миру на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
«Мы пытаемся остановить конфликт, этот ужасный, ужасный конфликт на Украине. У нас есть небольшой прогресс», — заявил Трамп в эфире официального youtube-канала телеканала Fox News. Он также отметил, что активно работает над возвратом заложников в Израиле и на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Трамп может значительно повысить свою историческую значимость, если сумеет добиться долгосрочного мира на Украине. Для этого, по мнению Цахкны, Трамп должен предоставить Украине надежные гарантии безопасности. В данный момент избранный президент США не имеет полномочий для ведения официальных переговоров, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что после его инаугурации в январе могут произойти положительные изменения, передает «Ридус».
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