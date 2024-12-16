Губернатор Шумков запретил чиновникам проводить корпоративы

Губернатор Курганской области запретил чиновникам новогодние корпоративы
© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков назвали корпоративы откровенным излишеством
Шумков назвали корпоративы откровенным излишеством Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков запретил чиновникам проводить корпоративы в условиях ведения активных боевых действий на СВО. Он подчеркнул, что в то время, когда наши люди гибнут и получают ранения, проведение корпоративов, салютов и других подобных мероприятий на рабочем месте является откровенным излишеством. Сообщение опубликовано в telegram-канале губернатора.

«Не можем и не собираемся навязывать свою точку зрения всем, в том числе частным компаниям и лицам... Но по крайней мере государственным и муниципальным структурам такие рекомендации будут доведены», — заявил Шумков.

Шумков также рекомендовал администрациям муниципалитетов проявлять воздержанность и сосредоточиться на благоустройстве территорий. Все основные мероприятия, кроме новогодних елок, снежных горок и катков, должны быть направлены на улучшение общего состояния муниципальных образований. Губернатор призвал максимально привлекать к этому делу предприятия и организации.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков запретил чиновникам проводить корпоративы в условиях ведения активных боевых действий на СВО. Он подчеркнул, что в то время, когда наши люди гибнут и получают ранения, проведение корпоративов, салютов и других подобных мероприятий на рабочем месте является откровенным излишеством. Сообщение опубликовано в telegram-канале губернатора. «Не можем и не собираемся навязывать свою точку зрения всем, в том числе частным компаниям и лицам... Но по крайней мере государственным и муниципальным структурам такие рекомендации будут доведены», — заявил Шумков. Шумков также рекомендовал администрациям муниципалитетов проявлять воздержанность и сосредоточиться на благоустройстве территорий. Все основные мероприятия, кроме новогодних елок, снежных горок и катков, должны быть направлены на улучшение общего состояния муниципальных образований. Губернатор призвал максимально привлекать к этому делу предприятия и организации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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