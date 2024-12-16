Трамп заявил об отмене решения Байдена по ударам вглубь РФ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности отмены решения текущего президента Джо Байдена. Оно касается разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
«Я могу пересмотреть решение Байдена разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он назвал это плохим решением.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что его команда планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В рамках своей инициативы он также намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским с целью поиска путей урегулирования конфликта в Украине.
Будущий президент США раскритиковал решение наносить ракетные удары вглубь России, назвав это «глупым и опасным» шагом. Трамп отмечал, что такая политика лишь усугубляет конфликт и может привести к серьезной эскалации.
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