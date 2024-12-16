Мошенники обманули жительницу Кургана через приложение доставки

Жительница Кургана стала жертвой мошенников при заказе доставки товара из Екатеринбурга. После перехода по ссылке, отправленной водителем из приложения для перевозок, она ввела данные своей карты и подтвердила оплату, но деньги были списаны, а собеседник прекратил общение. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«На сайте потребовалось ввести данные банковской карты и подтвердить оплату в размере 4800 рублей. Заподозрив неладное из-за неожиданно высокой суммы, женщина попыталась связаться с водителем для уточнений. Однако мужчина прекратил общение», — сообщает telegram-канал полиция Курганской области.
Пострадавшая обратилась полицию. Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее URA.RU сообщало о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Особенность новой схемы злоумышленников — QR-код, ведущий на фишинговый сайт, похожий на оригинальный. Важно убедиться, что в приложении банка правильные данные из платежного документа.
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