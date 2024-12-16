Мошенники обманули жительницу Кургана через приложение доставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка потеряла 4800 рублей
Девушка потеряла 4800 рублей Фото:

Жительница Кургана стала жертвой мошенников при заказе доставки товара из Екатеринбурга. После перехода по ссылке, отправленной водителем из приложения для перевозок, она ввела данные своей карты и подтвердила оплату, но деньги были списаны, а собеседник прекратил общение. Об этом сообщает полиция Курганской области.

«На сайте потребовалось ввести данные банковской карты и подтвердить оплату в размере 4800 рублей. Заподозрив неладное из-за неожиданно высокой суммы, женщина попыталась связаться с водителем для уточнений. Однако мужчина прекратил общение», — сообщает telegram-канал полиция Курганской области.

Пострадавшая обратилась полицию. Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее URA.RU сообщало о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Особенность новой схемы злоумышленников — QR-код, ведущий на фишинговый сайт, похожий на оригинальный. Важно убедиться, что в приложении банка правильные данные из платежного документа.

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Жительница Кургана стала жертвой мошенников при заказе доставки товара из Екатеринбурга. После перехода по ссылке, отправленной водителем из приложения для перевозок, она ввела данные своей карты и подтвердила оплату, но деньги были списаны, а собеседник прекратил общение. Об этом сообщает полиция Курганской области. «На сайте потребовалось ввести данные банковской карты и подтвердить оплату в размере 4800 рублей. Заподозрив неладное из-за неожиданно высокой суммы, женщина попыталась связаться с водителем для уточнений. Однако мужчина прекратил общение», — сообщает telegram-канал полиция Курганской области. Пострадавшая обратилась полицию. Заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Особенность новой схемы злоумышленников — QR-код, ведущий на фишинговый сайт, похожий на оригинальный. Важно убедиться, что в приложении банка правильные данные из платежного документа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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