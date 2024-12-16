Трамп обвинил Турцию в свержении правительства Асада

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Турцию в свержении правительства сирийского президента Башара Асада. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида.
«Но никто не знает, кто стоит за другой стороной [новой властью в Сирии], а я знаю. Это Турция. Хорошо? Турция стоит за этим. Он [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] очень умный человек», — заявил Трамп во время пресс-конференции.
Дополнительно Трамп уточнил, что Турция давно стремилась изменить режим в Сирии. По его словам, «они хотели этого [свержения Асада] 1000 лет, и он [Эрдоган] получил это, а те люди, которые вошли в страну, контролируются Турцией».
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Турция не принимала участия в действиях вооруженной оппозиции в Сирии, повлекших за собой свержение режима Асада, напоминает RT. Президент Эрдоган заявил о желании присоединить ряд городов Сирии. Среди них — Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что Турция рассматривает территории Сирии как свои бывшие провинции, передает «Национальная служба новостей».
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