За кражу 15 тысяч с карты жителю Шадринска грозит шестилетний срок

Полиция Шадринска быстро раскрыла кражу с банковской карты
© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник успел похитить 15 тысяч рублей
Злоумышленник успел похитить 15 тысяч рублей Фото:

Сотрудники полиции Шадринска оперативно раскрыли кражу с банковской карты, принадлежащей 25-летнему местному жителю. Молодой человек утратил карту в ночное время, и прежде чем он успел заблокировать счёт, злоумышленник успел похитить 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Карту нашёл 48-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он использовал её для оплаты товаров в магазинах города. Часть имущества, купленного на украденные средства, изъята», — сказано в telegram-канале «Город 45» со ссылкой на полицию Курганской области.

Следствие квалифицировало преступление по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он задержан, ведётся расследование.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане активизировались мошенники, представляющиеся лже-силовиками. Они используют подменные номера и специальные программы для своей преступной деятельности.

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Сотрудники полиции Шадринска оперативно раскрыли кражу с банковской карты, принадлежащей 25-летнему местному жителю. Молодой человек утратил карту в ночное время, и прежде чем он успел заблокировать счёт, злоумышленник успел похитить 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Карту нашёл 48-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он использовал её для оплаты товаров в магазинах города. Часть имущества, купленного на украденные средства, изъята», — сказано в telegram-канале «Город 45» со ссылкой на полицию Курганской области. Следствие квалифицировало преступление по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он задержан, ведётся расследование. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане активизировались мошенники, представляющиеся лже-силовиками. Они используют подменные номера и специальные программы для своей преступной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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