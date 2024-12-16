За кражу 15 тысяч с карты жителю Шадринска грозит шестилетний срок

Сотрудники полиции Шадринска оперативно раскрыли кражу с банковской карты, принадлежащей 25-летнему местному жителю. Молодой человек утратил карту в ночное время, и прежде чем он успел заблокировать счёт, злоумышленник успел похитить 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Карту нашёл 48-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он использовал её для оплаты товаров в магазинах города. Часть имущества, купленного на украденные средства, изъята», — сказано в telegram-канале «Город 45» со ссылкой на полицию Курганской области.
Следствие квалифицировало преступление по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он задержан, ведётся расследование.
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