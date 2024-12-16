16 декабря 2024

Вскрылись новые подробности ЧП с пострадавшей пермячкой, которую выбросили из окна

Ural Mash: парень выкинул из окна свою девушку в селе под Пермью из-за измены
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе под Пермью 16-летний молодой человек выкинул из окна собственную 14-летнюю девушку из-за измены. Об этом рассказали соседи.

«Парень выкинул девушку из окна из-за измены», — на мнение очевидцев ссылается telegram-канал Ural Mash. Пара перед происшествием громко ругалась на балконе. Это слышали многие.

Злоумышленник после содеянного совершил суицид, пострадавшую с травмами опорно-двигательной системы доставили в реанимацию. По словам соседей, девушка проживала с бабушкой. Ее мать умерла, а отец не принимал участие в воспитании ребенка.

У школьницы не было вредных привычек. Зато ее друг употреблял запрещенные вещества, уверены местные жители.

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В селе под Пермью 16-летний молодой человек выкинул из окна собственную 14-летнюю девушку из-за измены. Об этом рассказали соседи. «Парень выкинул девушку из окна из-за измены», — на мнение очевидцев ссылается telegram-канал Ural Mash. Пара перед происшествием громко ругалась на балконе. Это слышали многие. Злоумышленник после содеянного совершил суицид, пострадавшую с травмами опорно-двигательной системы доставили в реанимацию. По словам соседей, девушка проживала с бабушкой. Ее мать умерла, а отец не принимал участие в воспитании ребенка. У школьницы не было вредных привычек. Зато ее друг употреблял запрещенные вещества, уверены местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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