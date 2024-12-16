Вскрылись новые подробности ЧП с пострадавшей пермячкой, которую выбросили из окна

В селе под Пермью 16-летний молодой человек выкинул из окна собственную 14-летнюю девушку из-за измены. Об этом рассказали соседи.
«Парень выкинул девушку из окна из-за измены», — на мнение очевидцев ссылается telegram-канал Ural Mash. Пара перед происшествием громко ругалась на балконе. Это слышали многие.
Злоумышленник после содеянного совершил суицид, пострадавшую с травмами опорно-двигательной системы доставили в реанимацию. По словам соседей, девушка проживала с бабушкой. Ее мать умерла, а отец не принимал участие в воспитании ребенка.
У школьницы не было вредных привычек. Зато ее друг употреблял запрещенные вещества, уверены местные жители.
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