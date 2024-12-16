США объявят новые санкции против Грузии

В ближайшее время Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против Грузии. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.
«Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает „Грузинская мечта“ для ее подрыва. Только в пятницу мы ввели 20 новых визовых ограничений против лиц, связанных с правительством, которые ответственны за подрыв демократии в стране», — написало РИА Новости со ссылкой на комментарии Миллера, сделанные на брифинге с журналистами.
Представитель госдепа пообещал принять «иные действия» в ближайшие недели. Миллер уточнил, что это будет новый пакет санкций.
Как URA.RU писало ранее, президентские выборы в Грузии завершились победой бывшего футболиста. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что не следует применять санкции против Грузии только потому, что результаты ее выборов не соответствуют ожиданиям Европейского Союза. Об этом пишет RT.
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