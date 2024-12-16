Власти Туниса задержали 11 российских туристов: за что их поместили в пыточную тюрьму Mornaguia

Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями

17 декабря 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Задержанные в Тунисе 11 россиян до сих пор не получили доступа к переводчику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тунисе находятся под стражей одиннадцать россиян, которые были задержаны и помещены в тюрьму Mornaguia, известную своими жестокими условиями и случаями пыток. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU/ Что известно об инциденте Инцидент начался в начале ноября, когда группа отправилась в селение Хайдра для посещения исторических памятников Римской эпохи и вскоре потеряла связь. Позже выяснилось, что их задержали местные власти. Причины задержания до сих пор не уточнены. Родные задержанных обратились с петицией к президенту Каису Саиду, требуя освобождения. Петиция была размещена на сайте Change.org 13 декабря. Ответы от российского посольства и тунисских властей пока не последовали. Невеста одного из задержанных сообщила РИА Новости, что адвокат подтвердил, что россияне содержатся именно в этом месте. Условия в тюрьме оставляют желать лучшего, пища острая и не всегда качественная, а с постельными принадлежностями возникают проблемы. Также она упомянула, что при проведении следственных действий возникли сложности из-за отсутствия переводчика. В Тунисе есть всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не согласился работать над данным делом. По информации адвоката, дефицит квалифицированных специалистов является основной причиной этой проблемы. Что известно о тюрьме Mornaguia, с самыми жесткими условиями Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы, на протяжении многих лет критикуется за нарушения прав человека. В 2019 году тунисские власти начали распространение руководства по правам заключенных среди узников и охраны, чтобы улучшить условия содержания. Однако в январе 2023 года в тюрьме произошла голодовка, выражающая протест против дискриминации и условий заключения. В октябре того же года из этой тюрьмы сбежали пять опасных преступников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тунисе находятся под стражей одиннадцать россиян, которые были задержаны и помещены в тюрьму Mornaguia, известную своими жестокими условиями и случаями пыток. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU/ Инцидент начался в начале ноября, когда группа отправилась в селение Хайдра для посещения исторических памятников Римской эпохи и вскоре потеряла связь. Позже выяснилось, что их задержали местные власти. Причины задержания до сих пор не уточнены. Родные задержанных обратились с петицией к президенту Каису Саиду, требуя освобождения. Петиция была размещена на сайте Change.org 13 декабря. Ответы от российского посольства и тунисских властей пока не последовали. Невеста одного из задержанных сообщила РИА Новости, что адвокат подтвердил, что россияне содержатся именно в этом месте. Условия в тюрьме оставляют желать лучшего, пища острая и не всегда качественная, а с постельными принадлежностями возникают проблемы. Также она упомянула, что при проведении следственных действий возникли сложности из-за отсутствия переводчика. В Тунисе есть всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не согласился работать над данным делом. По информации адвоката, дефицит квалифицированных специалистов является основной причиной этой проблемы. Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы, на протяжении многих лет критикуется за нарушения прав человека. В 2019 году тунисские власти начали распространение руководства по правам заключенных среди узников и охраны, чтобы улучшить условия содержания. Однако в январе 2023 года в тюрьме произошла голодовка, выражающая протест против дискриминации и условий заключения. В октябре того же года из этой тюрьмы сбежали пять опасных преступников.