Власти Туниса задержали 11 российских туристов: за что их поместили в пыточную тюрьму Mornaguia

В Тунисе находятся под стражей одиннадцать россиян, которые были задержаны и помещены в тюрьму Mornaguia, известную своими жестокими условиями и случаями пыток. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU/
Что известно об инциденте
Инцидент начался в начале ноября, когда группа отправилась в селение Хайдра для посещения исторических памятников Римской эпохи и вскоре потеряла связь. Позже выяснилось, что их задержали местные власти. Причины задержания до сих пор не уточнены.
Родные задержанных обратились с петицией к президенту Каису Саиду, требуя освобождения. Петиция была размещена на сайте Change.org 13 декабря. Ответы от российского посольства и тунисских властей пока не последовали. Невеста одного из задержанных сообщила РИА Новости, что адвокат подтвердил, что россияне содержатся именно в этом месте. Условия в тюрьме оставляют желать лучшего, пища острая и не всегда качественная, а с постельными принадлежностями возникают проблемы.
Также она упомянула, что при проведении следственных действий возникли сложности из-за отсутствия переводчика. В Тунисе есть всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не согласился работать над данным делом. По информации адвоката, дефицит квалифицированных специалистов является основной причиной этой проблемы.
Что известно о тюрьме Mornaguia, с самыми жесткими условиями
Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы, на протяжении многих лет критикуется за нарушения прав человека. В 2019 году тунисские власти начали распространение руководства по правам заключенных среди узников и охраны, чтобы улучшить условия содержания. Однако в январе 2023 года в тюрьме произошла голодовка, выражающая протест против дискриминации и условий заключения. В октябре того же года из этой тюрьмы сбежали пять опасных преступников.
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