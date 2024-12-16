Трамп высказался о территориальных уступках Украины

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News обсудил возможность территориальных уступок Украины в пользу России. Трамп заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после его первой встречи с лидерами России и Украины.
На вопрос о территориальных уступках Украины, Трамп ответил: «Дам знать после своей первой встречи [с главами России и Украины]», — сообщил Fox News. Он также подчеркнул, что на спорных территориях, которые перешли под контроль России, не осталось ни зданий, ни жителей, вернувшихся на эти земли. В дополнение к этому, Трамп упомянул о разрушенной инфраструктуре на спорных территориях.
Трамп выразил свое намерение активно работать над мирным решением украинского кризиса до даты своей официальной инаугурации. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рекомендацией подготовиться к завершению конфликта. Трамп подчеркнул важность заключения соответствующего соглашения для прекращения текущих потерь и заявил о готовности поговорить с Путиным, передает RT.
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