16 декабря 2024

Трамп высказался о территориальных уступках Украины

Трамп обещал ответить позже о возможной уступке Украиной территорий для РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп пообещал позже ответить, должна ли Украина уступить России территории
Трамп пообещал позже ответить, должна ли Украина уступить России территории Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News обсудил возможность территориальных уступок Украины в пользу России. Трамп заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после его первой встречи с лидерами России и Украины.

На вопрос о территориальных уступках Украины, Трамп ответил: «Дам знать после своей первой встречи [с главами России и Украины]», — сообщил Fox News. Он также подчеркнул, что на спорных территориях, которые перешли под контроль России, не осталось ни зданий, ни жителей, вернувшихся на эти земли. В дополнение к этому, Трамп упомянул о разрушенной инфраструктуре на спорных территориях.

Трамп выразил свое намерение активно работать над мирным решением украинского кризиса до даты своей официальной инаугурации. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рекомендацией подготовиться к завершению конфликта. Трамп подчеркнул важность заключения соответствующего соглашения для прекращения текущих потерь и заявил о готовности поговорить с Путиным, передает RT.

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Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News обсудил возможность территориальных уступок Украины в пользу России. Трамп заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после его первой встречи с лидерами России и Украины. На вопрос о территориальных уступках Украины, Трамп ответил: «Дам знать после своей первой встречи [с главами России и Украины]», — сообщил Fox News. Он также подчеркнул, что на спорных территориях, которые перешли под контроль России, не осталось ни зданий, ни жителей, вернувшихся на эти земли. В дополнение к этому, Трамп упомянул о разрушенной инфраструктуре на спорных территориях. Трамп выразил свое намерение активно работать над мирным решением украинского кризиса до даты своей официальной инаугурации. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рекомендацией подготовиться к завершению конфликта. Трамп подчеркнул важность заключения соответствующего соглашения для прекращения текущих потерь и заявил о готовности поговорить с Путиным, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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