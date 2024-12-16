Трамп отказался видеть Зеленского на инаугурации и выразил готовность к контактам с Путиным

Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине

16 декабря 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Трамп заявил о намерении контактировать с Путиным для урегулирования на Украине Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине, как он официально вступит в должность в январе. Он рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать подготовку к заключению мирного договора, но не пригласит его на инаугурацию, а также заявил о желании поговорить с Путиным. Какие важные заявления сделал новый руководитель Белого дома — в материале URA.RU. Трамп планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей администрации провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, целью которых будет поиск путей разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что прилагает максимальные усилия для окончания этого конфликта. При этом он заявил о готовности поговорить лично с Путиным, передает RT. «Мы будем говорить с президентом Путиным… Мы должны остановить это, эту резню», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции. Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт Он заявил, что Украина не должна была получать разрешение на осуществление ударов по территории России с использованием дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что такой шаг был «ошибочным» и предположил возможность его последующего пересмотра. Трамп утверждает, что Киев якобы выразил «стремление» достичь мирного урегулирования конфликта с Россией. Трамп заявил, что он добился «небольшого прогресса» по миру на Украине. «У нас есть небольшой прогресс», — заявил Трамп в эфире официального youtube-канала телеканала Fox News. Он также отметил, что активно работает над возвратом заложников в Израиле и на Ближнем Востоке. Другие заявления Трампа Вопросы по КНР Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары из Китая. Трамп отметил, что в период его первого президентского срока Соединенные Штаты получили свыше 600 миллиардов долларов от тарифов и налогов, введенных на импорт из Китая. Кто виноват в свержении Асада Трамп обвинил Турцию в свержении правительства сирийского президента Башара Асада. По его словам, Турция давно стремилась изменить режим в Сирии. По его словам, «они хотели этого [свержения Асада] 1000 лет, и он [Эрдоган] получил это, а те люди, которые вошли в страну, контролируются Турцией». Зеленский не получит приглашение на инаугурацию Трампа Трамп отказался приглашать Зеленского на инаугурацию. «Нет, я не приглашал», — сообщил он журналистам на пресс-конференции. Трансляция ведется на Fox News.Инаугурация пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. Будущий президент США добавил, что если у Зеленского будет желание посетить мероприятие, то он может приехать. При этом стало известно, что Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине, как он официально вступит в должность в январе. Он рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать подготовку к заключению мирного договора, но не пригласит его на инаугурацию, а также заявил о желании поговорить с Путиным. Какие важные заявления сделал новый руководитель Белого дома — в материале URA.RU. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей администрации провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, целью которых будет поиск путей разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что прилагает максимальные усилия для окончания этого конфликта. При этом он заявил о готовности поговорить лично с Путиным, передает RT. «Мы будем говорить с президентом Путиным… Мы должны остановить это, эту резню», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции. Он заявил, что Украина не должна была получать разрешение на осуществление ударов по территории России с использованием дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что такой шаг был «ошибочным» и предположил возможность его последующего пересмотра. Трамп утверждает, что Киев якобы выразил «стремление» достичь мирного урегулирования конфликта с Россией. Трамп заявил, что он добился «небольшого прогресса» по миру на Украине. «У нас есть небольшой прогресс», — заявил Трамп в эфире официального youtube-канала телеканала Fox News. Он также отметил, что активно работает над возвратом заложников в Израиле и на Ближнем Востоке. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары из Китая. Трамп отметил, что в период его первого президентского срока Соединенные Штаты получили свыше 600 миллиардов долларов от тарифов и налогов, введенных на импорт из Китая. Трамп обвинил Турцию в свержении правительства сирийского президента Башара Асада. По его словам, Турция давно стремилась изменить режим в Сирии. По его словам, «они хотели этого [свержения Асада] 1000 лет, и он [Эрдоган] получил это, а те люди, которые вошли в страну, контролируются Турцией». Трамп отказался приглашать Зеленского на инаугурацию. «Нет, я не приглашал», — сообщил он журналистам на пресс-конференции. Трансляция ведется на Fox News.Инаугурация пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. Будущий президент США добавил, что если у Зеленского будет желание посетить мероприятие, то он может приехать. При этом стало известно, что Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина.