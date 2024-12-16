Reuters: после Асада осталось 26 тонн золота

Центробанк Сирии сохранил в своих хранилищах примерно 26 тонн золота (примерно 2,2 миллиарда долларов), что совпадает с количеством, имевшимся перед началом гражданской войны в 2011 году. По информации Всемирного золотого совета, в июне 2011 года запасы золота в Сирии составляли 25,8 тонн.
«В хранилище Центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота. Столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, даже после падения правления Башара Асада», — передает данные четырех источников Reuters.
По словам источников, ситуация с валютными резервами критическая. Запасы составляют около 200 миллионов долларов. В конце 2011 года центральный банк Сирии сообщал о наличии 14 миллиардов долларов в валютных резервах, а в 2010 году Международный валютный фонд оценил их в 18,5 миллиарда долларов. С МВФ Сирия не делилась данными с начала гражданской войны.
Ранее URA.RU писало о тоннах евро и долларов, которые полетели из Сирии в Москву. По данным американской газеты Financial Times, в аэропорт Внуково было переправлено наличными 250 миллионов в долларах и евро.
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