В США рассказали о тоннах евро и долларов, которые летели из Сирии в Москву

Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Эти действия происходили на фоне значительного дефицита иностранной валюты в стране, когда у власти находился президент Башар Асад. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы.
«В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», — ссылается на свои источники Financial Times.
Согласно отчетам FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего с марта 2018 года по сентябрь 2019 года было совершено 21 рейс, перевозивший денежные средства общей стоимостью более 250 миллионов долларов.
На данный момент Башар Асад покинул Сирию. Сейчас он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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