15 декабря 2024

В США рассказали о тоннах евро и долларов, которые летели из Сирии в Москву

FT: Асад переправил почти две тонны евро и долларов в Москву в 2018-19 годах
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорт Внуково отправили 250 млн долларов наличными
В аэропорт Внуково отправили 250 млн долларов наличными Фото:

Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Эти действия происходили на фоне значительного дефицита иностранной валюты в стране, когда у власти находился президент Башар Асад. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы.

«В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», — ссылается на свои источники Financial Times.

Согласно отчетам FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего с марта 2018 года по сентябрь 2019 года было совершено 21 рейс, перевозивший денежные средства общей стоимостью более 250 миллионов долларов. 

На данный момент Башар Асад покинул Сирию. Сейчас он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными. Эти действия происходили на фоне значительного дефицита иностранной валюты в стране, когда у власти находился президент Башар Асад. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы. «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», — ссылается на свои источники Financial Times. Согласно отчетам FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего с марта 2018 года по сентябрь 2019 года было совершено 21 рейс, перевозивший денежные средства общей стоимостью более 250 миллионов долларов.  На данный момент Башар Асад покинул Сирию. Сейчас он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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