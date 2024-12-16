Назван размер МРОТ с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен до 22,4 тысячи рублей. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб.
«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6% и достигнет 22440 рублей», — сказала Бессараб в интервью РИА Новости. По ее словам, это изменение затронет значительное количество работников в различных секторах экономики.
По словам Бессараб, повышение МРОТ повлияет на жизнь более 4 миллионов бюджетников. И свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
МРОТ устанавливает нижний порог заработной платы в Российской Федерации. Согласно данным ресурса «Объясняем.рф», работодатели обязаны выплачивать полноценную заработную плату, не ниже МРОТ, сотрудникам, занятым на полную ставку. В случае, если работник занимал должность на условиях частичной занятости или его трудовая активность приходилась на неполный месяц, то его заработная плата рассчитывается в соответствии с фактически отработанным временем. Фактически получаемая на руки сумма может оказаться меньше МРОТ в результате удержаний, таких как налог на доходы физических лиц, алименты или выплаты по исполнительным документам.
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