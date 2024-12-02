МРОТ в 2025 году: каким он будет в разных регионах России

С 1 января 2025 года в России значительно вырастет минимальный размер оплаты труда. Рассказываем, сколько составит МРОТ в новом году и на что влияет эта величина.
Размер МРОТ в 2025 году
Размер МРОТ каждый год утверждает Государственная дума Российской Федерации. В текущем, 2024 году, он равен 19242 рублям. В следующем, 2025 году, МРОТ вырастет на примерно на 17% и составит 22440 рублей, сообщает сайт Госдумы.
Каким будет МРОТ в 2025 году в разных регионах России
Несмотря на то, что решение о минимальном размере оплаты труда принимают на федеральном уровне, в разных регионах эта сумма отличается. Почему так происходит? Влияет региональный коэффициент (РК) — показатель, на который увеличивают заработную плату в районах с неблагоприятным климатом.
По данным «КонсультантПлюс», размер регионального коэффициента в России составляет от 1,1 до 2. На это значение умножают размер заработной платы, пособий и других выплат жителям, в том числе, МРОТ.
Чем хуже условия жизни, тем выше региональный коэффициент. На Чукотке, многих островах Северного Ледовитого океана, в некоторых районах Камчатского края, Сахалинской области и Якутии РК достигает двух. Жители этих местностей получают все выплаты в удвоенном размере. Для значительной части территории Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края действует региональный коэффициент 1,15, но в северных районах он немного выше.
Чтобы узнать, каким будет минимальный размер оплаты труда в вашем регионе или районе, нужно умножить утвержденный правительством размер МРОТ в 22440 рублей на показатель районного коэффициента.
Как выяснил журнал для бухгалтеров «Главбух», для большинства регионов центральной России, включая Московскую область, в 2025 году будет действовать базовый МРОТ в 22440 рублей. В Перми, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени, где установлен РК в 1,15, МРОТ составит 25806 рублей. В Ханты-Мансийске с РК в 1,5, МРОТ в 2025 году будет равен 32160 рублей.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга не стали пользоваться федеральным МРОТ и установили собственный. В этих городах его величина составляет 29389 рублей и 25000 рублей соответственно.
На что влияет МРОТ
МРОТ напрямую влияет на размер заработной платы. По информации портала «Объясняем.рф», сотрудникам, работающим на полную ставку, нельзя начислять зарплату, размер которой ниже МРОТ. Если человек работал на часть ставки или отработал неполный месяц, размер зарплаты вычисляется пропорционально отработанному времени. Полученная на руки сумма может быть ниже МРОТ, если из нее удержали налог на доходы физических лиц, алименты, задолженности по исполнительным листам и так далее.
МРОТ используют и для расчета оплаты по больничным. Как сообщает портал «Госуслуги», по общему правилу, при страховом стаже меньше пяти лет работник получает 60% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже более 8 лет — 100%. Но есть нюанс: выплата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ.
Если больничный был более коротким, то размер оплаты за один день вычисляют, деля МРОТ на среднее число дней в месяце — 29,3. Так, в 2024 году минимальная оплата одного дня на больничном составляла 656,72 рубля, а в 2025 году составит 765,87 рубля.
Также запрещено выплачивать отпускные и командировочные, размер которых не достигает уровня МРОТ. Кроме того, на основе МРОТ рассчитывают размер пособия по беременности и родам для женщин, чем среднемесячный доход меньше этой величины.
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