16 декабря 2024

Бывший муж Седоковой найден мертвым в Москве

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Предварительно, причиной смерти баскетболиста Яниса Тиммы стало самоубийство Фото:

Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым в Москве. Предварительно, причиной смерти баскетболиста Яниса Тиммы стало самоубийство. Об этом сообщил источник 112.

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Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым в Москве. Предварительно, причиной смерти баскетболиста Яниса Тиммы стало самоубийство. Об этом сообщил источник 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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