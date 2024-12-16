Бывший муж Седоковой найден мертвым в Москве

Предварительно, причиной смерти баскетболиста Яниса Тиммы стало самоубийство
Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым в Москве. Предварительно, причиной смерти баскетболиста Яниса Тиммы стало самоубийство. Об этом сообщил источник 112.
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