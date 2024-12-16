Тело бывшего мужа Седоковой нашли в Москве

Бывший муж известной певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Об этом сообщает информационный источник 112.
«Тело 31-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить», — говорится в сообщении источника.
Накануне своей трагической смерти, Янис Тимма публично поздравил Анну Седокову с днем рождения. Пара проживала в разных странах после развода: Тимма оставался в США, где он продолжал свою спортивную карьеру, а Седокова вернулась в Москву.
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