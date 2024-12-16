16 декабря 2024

Тело бывшего мужа Седоковой нашли в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимма в последнее время жил в США
Тимма в последнее время жил в США Фото:

Бывший муж известной певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Об этом сообщает информационный источник 112.

«Тело 31-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить», — говорится в сообщении источника.

Накануне своей трагической смерти, Янис Тимма публично поздравил Анну Седокову с днем рождения. Пара проживала в разных странах после развода: Тимма оставался в США, где он продолжал свою спортивную карьеру, а Седокова вернулась в Москву.

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Бывший муж известной певицы Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Об этом сообщает информационный источник 112. «Тело 31-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить», — говорится в сообщении источника. Накануне своей трагической смерти, Янис Тимма публично поздравил Анну Седокову с днем рождения. Пара проживала в разных странах после развода: Тимма оставался в США, где он продолжал свою спортивную карьеру, а Седокова вернулась в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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