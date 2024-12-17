Поклонники Седоковой отреагировали на смерть бывшего мужа в день рождения певицы

Поклонники певицы Анны Седоковой шокированы новостью о смерти ее экс-супруга баскетболиста Яниса Тимма. Об этом подписчики артистки пишут в социальных сетях.
«Какая жестокая новость в такой важный день», — пишет один из пользователей в комментариях под постом Анны Седоковой в соцсетях. «Мой шок в шоке сейчас…» — добавляет Наталья. «Услышал про Яниса и охренел вот это подарок на др», — делится своими эмоциями поклонник. Фанаты певицы напомнили, что 10 лет назад погиб еще один бывший муж артистки, футболист Валентин Белькевич.
Ранее бывший муж Седоковой Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Предположительно, он покончил с собой в день Рождения певицы.
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