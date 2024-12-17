Поклонники Седоковой отреагировали на смерть бывшего мужа в день рождения певицы

Поклонники певицы Анны Седоковой шокированы новостью о смерти ее экс-супруга
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10 лет назад погиб экс-супруг Седоковой Белькевич
10 лет назад погиб экс-супруг Седоковой Белькевич Фото:

Поклонники певицы Анны Седоковой шокированы новостью о смерти ее экс-супруга баскетболиста Яниса Тимма. Об этом подписчики артистки пишут в социальных сетях. 

«Какая жестокая новость в такой важный день», — пишет один из пользователей в комментариях под постом Анны Седоковой в соцсетях. «Мой шок в шоке сейчас…» — добавляет Наталья. «Услышал про Яниса и охренел вот это подарок на др», — делится своими эмоциями поклонник. Фанаты певицы напомнили, что 10 лет назад погиб еще один бывший муж артистки, футболист Валентин Белькевич.

Ранее бывший муж Седоковой Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Предположительно, он покончил с собой в день Рождения певицы. 

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Поклонники певицы Анны Седоковой шокированы новостью о смерти ее экс-супруга баскетболиста Яниса Тимма. Об этом подписчики артистки пишут в социальных сетях.  «Какая жестокая новость в такой важный день», — пишет один из пользователей в комментариях под постом Анны Седоковой в соцсетях. «Мой шок в шоке сейчас…» — добавляет Наталья. «Услышал про Яниса и охренел вот это подарок на др», — делится своими эмоциями поклонник. Фанаты певицы напомнили, что 10 лет назад погиб еще один бывший муж артистки, футболист Валентин Белькевич. Ранее бывший муж Седоковой Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Предположительно, он покончил с собой в день Рождения певицы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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