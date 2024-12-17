Иностранные наемники, состоящие в украинском добровольческом батальоне «Госпитальеры», участвуют в боевых действиях на территории Украины. Они называют себя «волонтерами-медиками» Об этом сообщает РИА Новости.
«Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона „Госпитальеры“, якобы предназначенного для оказания медицинской помощи», — передает агентство. Там добавили, что наемники называют себя «волонтёрами-медиками» или «инструкторами» по оказанию медицинской помощи.
Батальон «Госпитальеры», основанный Яной Зинкевич, членом организации «Правый сектор» (признан в РФ экстремистской), заявляет своей основной миссией оказание медицинской помощи. В составе этого подразделения сформирована «группа добровольцев» из различных стран. РИА Новости со ссылкой на открытые данные в социальных сетях отмечает, что многие из этих добровольцев участвуют в военных действиях на стороне Киева.
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