Наемники участвуют в боях на Украине под видом медиков-волонтеров

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«Госпитальеры» используют автомобили скорой помощи
«Госпитальеры» используют автомобили скорой помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники, состоящие в украинском добровольческом батальоне «Госпитальеры», участвуют в боевых действиях на территории Украины. Они называют себя «волонтерами-медиками» Об этом сообщает РИА Новости.

«Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона „Госпитальеры“, якобы предназначенного для оказания медицинской помощи», — передает агентство. Там добавили, что наемники называют себя «волонтёрами-медиками» или «инструкторами» по оказанию медицинской помощи.

Батальон «Госпитальеры», основанный Яной Зинкевич, членом организации «Правый сектор» (признан в РФ экстремистской), заявляет своей основной миссией оказание медицинской помощи. В составе этого подразделения сформирована «группа добровольцев» из различных стран. РИА Новости со ссылкой на открытые данные в социальных сетях отмечает, что многие из этих добровольцев участвуют в военных действиях на стороне Киева.

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Иностранные наемники, состоящие в украинском добровольческом батальоне «Госпитальеры», участвуют в боевых действиях на территории Украины. Они называют себя «волонтерами-медиками» Об этом сообщает РИА Новости. «Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона „Госпитальеры“, якобы предназначенного для оказания медицинской помощи», — передает агентство. Там добавили, что наемники называют себя «волонтёрами-медиками» или «инструкторами» по оказанию медицинской помощи. Батальон «Госпитальеры», основанный Яной Зинкевич, членом организации «Правый сектор» (признан в РФ экстремистской), заявляет своей основной миссией оказание медицинской помощи. В составе этого подразделения сформирована «группа добровольцев» из различных стран. РИА Новости со ссылкой на открытые данные в социальных сетях отмечает, что многие из этих добровольцев участвуют в военных действиях на стороне Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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