Новый мэр Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов устраивает кадровые рокировки, чтобы сменить своего первого зама Павла Гусенкова. Источник в политическом истеблишменте поделился с URA.RU, что градоначальник планирует назначить на это место своего экс-коллегу по «Центроспасу-Югории» Андрея Москвина, который сейчас занимает должность его советника.
«Предполагается, что Гусенков после ухода зама по соцвопросам Андрея Пастухова возьмет на себя часть его полномочий. А внутриполитическим блоком и медиа будет заведовать Москвин — доверенное лицо Чекунова еще по „Центроспасу“», — сообщает инсайдер.
По словам собеседника агентства, в кулуарах это кадровое решение вызвало вопросы. «Гусенков — бывший силовик, обладает значительным влиянием, и его поддерживают элиты. Насколько компетентен на этой ключевой позиции будет его сменщик, к которому, по слухам, уже появляются вопросы у истеблишмента, — неясно, а ведь подготовка к масштабной предвыборной кампании уже фактически стартовала», — отмечает источник.
В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что вице-мэру Нефтеюганска по соцвопросам Андрею Пастухову прочат отставку. Перед этим депутаты заблокировали главе города Чекунову выделение дополнительной ставки зама для советника.
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