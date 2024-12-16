Челябинский минздрав отреагировал на коллективное увольнение водителей скорой помощи в Чебаркуле

Минздрав: скорая помощь жителям Чебаркуля оказывается в полном объеме

17 декабря 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

За работу по 12 часов водители скорой помощи получают 25 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скорая и неотложная помощь оказываются жителям города Чебаркуль Челябинской области в полном объеме. Об этом 17 декабря заявили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Накануне водители скорой помощи в Чебаркуле написали коллективное заявление об увольнении из-за низких зарплат, которые едва превышают 25 тысяч рублей. «По информации районной больницы города Чебаркуль, скорая и неотложная помощь оказывается жителям Чебаркульского городского округа в полном объеме. Общее количество водителей автомобилей скорой помощи 14 человек, заявления на увольнение написали 8 человек», — сообщила пресс-служба ведомства. Из-за нехватки водителей и увеличения нагрузки, с августа 2024 года предусмотрена дополнительная оплата за дополнительные смены. Часть водителей перешли на такой график, другие остались работать на ставку, прокомментировали в минздраве. Накануне водители скорой помощи районной больницы Чебаркуля написали массовое заявление на увольнение. Причина — крайне низкие зарплаты и «наплевательское отношение администрации и руководства к нелегкому труду», написали водители в группе «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте». «Зарплата водителей, работающий по 12 часов в сутки, еле дотягивает до 25 тысяч рублей. Сверхурочные платят не полном объеме. Много проблем с ремонтом машин. Кроме перевозки больных, водители выполняют работу санитара, переносят больных, срывая спины», — сообщили водители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скорая и неотложная помощь оказываются жителям города Чебаркуль Челябинской области в полном объеме. Об этом 17 декабря заявили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Накануне водители скорой помощи в Чебаркуле написали коллективное заявление об увольнении из-за низких зарплат, которые едва превышают 25 тысяч рублей. «По информации районной больницы города Чебаркуль, скорая и неотложная помощь оказывается жителям Чебаркульского городского округа в полном объеме. Общее количество водителей автомобилей скорой помощи 14 человек, заявления на увольнение написали 8 человек», — сообщила пресс-служба ведомства. Из-за нехватки водителей и увеличения нагрузки, с августа 2024 года предусмотрена дополнительная оплата за дополнительные смены. Часть водителей перешли на такой график, другие остались работать на ставку, прокомментировали в минздраве. Накануне водители скорой помощи районной больницы Чебаркуля написали массовое заявление на увольнение. Причина — крайне низкие зарплаты и «наплевательское отношение администрации и руководства к нелегкому труду», написали водители в группе «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте». «Зарплата водителей, работающий по 12 часов в сутки, еле дотягивает до 25 тысяч рублей. Сверхурочные платят не полном объеме. Много проблем с ремонтом машин. Кроме перевозки больных, водители выполняют работу санитара, переносят больных, срывая спины», — сообщили водители.