16 декабря 2024

В ХМАО врачи впервые прооперировали пациента с «волчьей пастью»

В ХМАО впервые провели операцию по устранению волчьей пасти
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО впервые провели операцию по устранению волчьей пасти
В ХМАО впервые провели операцию по устранению волчьей пасти Фото:

Врачи Сургутской окружной клинической больницы впервые провели операцию по устранению врожденной патологии, известной как «волчья пасть». Об этом сообщает пресс-служба больницы.

«Мы выделили три полнослойных лоскута: внутренний лоскут из слизистой оболочки носовой полости, наружный лоскут из слизистой оболочки полости рта и средний мышечный слой. После мобилизации лоскутов они были сшиты для закрытия дефекта», — рассказывает врач челюстно-лицевой хирург Марк Манойло.

На данный момент пациентка находится на реабилитации. С ней занимаются оториноларингологи для восстановления дыхания и логопеды для коррекции речи.

Ранее URA.RU писало, что хирурги Сургута успешно провели сложную операцию мужчине с двумя опухолями правого легкого. При обследовании у мужчины выявили периферический рак верхней доли правого легкого и центральный рак главного бронха, но врачи смогли сохранить 70% легких.

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Врачи Сургутской окружной клинической больницы впервые провели операцию по устранению врожденной патологии, известной как «волчья пасть». Об этом сообщает пресс-служба больницы. «Мы выделили три полнослойных лоскута: внутренний лоскут из слизистой оболочки носовой полости, наружный лоскут из слизистой оболочки полости рта и средний мышечный слой. После мобилизации лоскутов они были сшиты для закрытия дефекта», — рассказывает врач челюстно-лицевой хирург Марк Манойло. На данный момент пациентка находится на реабилитации. С ней занимаются оториноларингологи для восстановления дыхания и логопеды для коррекции речи. Ранее URA.RU писало, что хирурги Сургута успешно провели сложную операцию мужчине с двумя опухолями правого легкого. При обследовании у мужчины выявили периферический рак верхней доли правого легкого и центральный рак главного бронха, но врачи смогли сохранить 70% легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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