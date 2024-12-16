В ХМАО врачи впервые прооперировали пациента с «волчьей пастью»

Врачи Сургутской окружной клинической больницы впервые провели операцию по устранению врожденной патологии, известной как «волчья пасть». Об этом сообщает пресс-служба больницы.
«Мы выделили три полнослойных лоскута: внутренний лоскут из слизистой оболочки носовой полости, наружный лоскут из слизистой оболочки полости рта и средний мышечный слой. После мобилизации лоскутов они были сшиты для закрытия дефекта», — рассказывает врач челюстно-лицевой хирург Марк Манойло.
На данный момент пациентка находится на реабилитации. С ней занимаются оториноларингологи для восстановления дыхания и логопеды для коррекции речи.
Ранее URA.RU писало, что хирурги Сургута успешно провели сложную операцию мужчине с двумя опухолями правого легкого. При обследовании у мужчины выявили периферический рак верхней доли правого легкого и центральный рак главного бронха, но врачи смогли сохранить 70% легких.
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