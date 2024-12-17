СК подтвердил убийство генерала МО Кириллова и его помощника

Следственный комитет подтвердил гибель генерала-лейтенант РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника в результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — передает СК в своем telegram-канале. Там добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы и криминалисты.
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