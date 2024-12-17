СК подтвердил убийство генерала МО Кириллова и его помощника

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СК подтвердил гибель генерала Кириллова и его помощника
СК подтвердил гибель генерала Кириллова и его помощника Фото:

Следственный комитет подтвердил гибель генерала-лейтенант РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника в результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. 

«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — передает СК в своем telegram-канале. Там добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы и криминалисты. 

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Следственный комитет подтвердил гибель генерала-лейтенант РХБЗ ВС России Игоря Кириллова и его помощника в результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.  «В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — передает СК в своем telegram-канале. Там добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы и криминалисты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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