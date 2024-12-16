На пост мэра Карабаша претендуют три кандидата

На участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Карабаша Челябинской области подано три заявки. Об этом URA.RU сообщили в муниципальном собрании депутатов.
«На конкурс поступило три заявки. На пост будут претендовать замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Людмила Коробова», — сообщили в представительном органе.
По данным источника URA.RU, самые предпочтительные шансы стать новым мэром Карабаша имеет экс-директор ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Павел Титов. В ноябре он уволился с предыдущего места работы, принял участие в конкурсе на должность вице-мэра Карабаша и получил этот пост.
Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку. Новым местом работы Афанасенко, по данным URA.RU, стала «Русская медная компания».
Конкурс по отбору на пост главы состоится 15 января. После этого из кандидатов, признанных специальной комиссией годными к работе на этой должности, нового мэра изберут депутаты местного собрания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!