Подросток, стрелявший в ногу школьника, пойдет под суд по статье за хулиганство

Ученика школы из Губкинского (ЯНАО), который устроил стрельбу из пневматического пистолета и ранил школьника ждет суд. Он обвиняется в хулиганстве с применением насилия к гражданам, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.
«Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. В настоящее время следствием собрано достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Ученик школы №9 отдаленного района Пурпе — отдаленного района Губкинского, пронес 23 октября пневматический пистолет, из которого начал стрелять по окнам школы. Позже он выстрелил в ногу ученику, причинив тому тяжкий вред здоровью, а затем выстрелил в стену туалета. Расследованием происшествия занимались сотрудники окружного СК и ФСБ.
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