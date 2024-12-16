16 декабря 2024

Туристка из Екатеринбурга лишилась 500 тысяч и отдыха на Мальдивах и в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, закат, море, пальма, египет
Горожанка так и не слетала в жаркие страны, а деньги ей не вернули Фото:

Жительница Екатеринбурга заплатила туристической фирме «Любомира» более 500 тысяч рублей за отдых в жарких странах, но не увидела ни того, ни другого. Ранее эта компания уже фигурировала в других уголовных делах о мошенничестве. Подробности новой истории URA.RU рассказал источник.

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«Екатеринбурженка летом и осенью нынешнего года перечислила директору турфирмы „Любомира“ Абрамовой 532 тысячи рублей. За эти деньги ей обещали устроить отпуск в Египте, Таиланде, Дубае и на Мальдивах. Однако условия договора так и остались невыполненными, гражданка никуда не слетала, а деньги ей не вернули», — объяснил собеседник агентства.

Подозреваемая Абрамова призналась в мошенничестве. Ущерб она возместить не смогла, так как потратила полмиллиона на личные нужды. Ранее на нее уже жаловались свердловские туристы и даже жители других регионов, которых она лишила отдыха в разных курортных странах.

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Жительница Екатеринбурга заплатила туристической фирме «Любомира» более 500 тысяч рублей за отдых в жарких странах, но не увидела ни того, ни другого. Ранее эта компания уже фигурировала в других уголовных делах о мошенничестве. Подробности новой истории URA.RU рассказал источник. «Екатеринбурженка летом и осенью нынешнего года перечислила директору турфирмы „Любомира“ Абрамовой 532 тысячи рублей. За эти деньги ей обещали устроить отпуск в Египте, Таиланде, Дубае и на Мальдивах. Однако условия договора так и остались невыполненными, гражданка никуда не слетала, а деньги ей не вернули», — объяснил собеседник агентства. Подозреваемая Абрамова призналась в мошенничестве. Ущерб она возместить не смогла, так как потратила полмиллиона на личные нужды. Ранее на нее уже жаловались свердловские туристы и даже жители других регионов, которых она лишила отдыха в разных курортных странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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