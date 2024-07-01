Турфирма из Екатеринбурга обманула жительницу Тюмени с поездкой в Турцию

Жительница Тюмени пытается вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница Тюмени заказала тур на море через оператора в Екатеринбурге, но поездка не состоялась
Жительница Тюмени заказала тур на море через оператора в Екатеринбурге, но поездка не состоялась Фото:

Жительница Тюмени не может вернуть деньги за несостоявшийся тур в Стамбул, который она заказывала в фирме из Екатеринбурга «Любомира». Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что семья из Верхней Пышмы оплатила через указанное агентство тур в Таиланд, однако поездка не состоялась и деньги им никто не вернул. 

«Мы с дочкой хотели лететь в Стамбул и оплатили тур в фирме „Любомира“. Причем, директор компании нас постоянно торопила. Говорила, давайте скорее покупать и так далее. Потом у меня ребенок заболел, и мы решили перенести поездку. Продавец сказала, что деньги вернут в течение недели. В итоге из 140 000 рублей она мне вернула 35 000. Остальные средства не возвращает. Постоянно кормит нас „завтраками“ и находит разные объяснения переносу сроков», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU. 

Тюменка обратилась в полицию. Сразу после этого директор фирмы «Любомира» перевела ей еще 12 000 рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

По информации источников агентства, в данный момент директор фирма «Любомира» находится под следствием по статье «Мошенничество». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени не может вернуть деньги за несостоявшийся тур в Стамбул, который она заказывала в фирме из Екатеринбурга «Любомира». Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что семья из Верхней Пышмы оплатила через указанное агентство тур в Таиланд, однако поездка не состоялась и деньги им никто не вернул.  «Мы с дочкой хотели лететь в Стамбул и оплатили тур в фирме „Любомира“. Причем, директор компании нас постоянно торопила. Говорила, давайте скорее покупать и так далее. Потом у меня ребенок заболел, и мы решили перенести поездку. Продавец сказала, что деньги вернут в течение недели. В итоге из 140 000 рублей она мне вернула 35 000. Остальные средства не возвращает. Постоянно кормит нас „завтраками“ и находит разные объяснения переносу сроков», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU.  Тюменка обратилась в полицию. Сразу после этого директор фирмы «Любомира» перевела ей еще 12 000 рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. По информации источников агентства, в данный момент директор фирма «Любомира» находится под следствием по статье «Мошенничество». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...