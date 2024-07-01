Турфирма из Екатеринбурга обманула жительницу Тюмени с поездкой в Турцию

Жительница Тюмени не может вернуть деньги за несостоявшийся тур в Стамбул, который она заказывала в фирме из Екатеринбурга «Любомира». Об этом женщина рассказала в беседе с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что семья из Верхней Пышмы оплатила через указанное агентство тур в Таиланд, однако поездка не состоялась и деньги им никто не вернул.
«Мы с дочкой хотели лететь в Стамбул и оплатили тур в фирме „Любомира“. Причем, директор компании нас постоянно торопила. Говорила, давайте скорее покупать и так далее. Потом у меня ребенок заболел, и мы решили перенести поездку. Продавец сказала, что деньги вернут в течение недели. В итоге из 140 000 рублей она мне вернула 35 000. Остальные средства не возвращает. Постоянно кормит нас „завтраками“ и находит разные объяснения переносу сроков», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU.
Тюменка обратилась в полицию. Сразу после этого директор фирмы «Любомира» перевела ей еще 12 000 рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
По информации источников агентства, в данный момент директор фирма «Любомира» находится под следствием по статье «Мошенничество». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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