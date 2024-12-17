Власти перечислили семь критериев, которые формируют антирейтинг УК Кургана

В Курганской области существует несколько критериев оценки управляющих компаний (УК), по которым составляется антирейтинг. Критерии определены специальным документом. Информацию ГЖИ Курганской области предоставила URA.RU по запросу.
«Рейтинг управляющих организаций формируется ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Критерии, применяемые для формирования рейтинга, закреплены в Положении о рейтинговой системе оценки деятельности юридических осуществляющих предпринимательскую многоквартирными домами (МКД) на территории Курганской области (далее-Положение), лиц и индивидуальных предпринимателей, управлению утвержденном распоряжением правительства Курганской области от 2 марта 2023 года № 45-p», — ответила Госжилинспекция. Критерии оценки УК применяются следующие:
- Содержание придомовых территорий МКД;
- Содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
- Содержание подъездов МКД;
- Содержание фасадов МКД;
- Размещение информации в ГИС ЖКХ о МКД;
- Размещение информации на Геопортале о уборке придомовых территорий;
- Количество административных наказаний, вступивших в законную силу, для управляющей организации и ее должностных лиц.
При составлении рейтинга оцениваются 5% МКД, которые находятся под управлением соответствующих организаций, выбранных случайным образом. Анализ деятельности УК по первым четырем показателям осуществляется на основе данных, собранных во время проверки объектов жилищного фонда. Критерии оценки базируются на информации, полученной в результате инспекционных проверок, а также на данных, опубликованных в ГИС ЖКХ, на геопортале и на официальных сайтах судебных органов.
Рейтинг формируется сотрудником инспекции путем начисления баллов. Суммарные баллы подсчитываются, и на их основе участники ранжируются по убывающей сумме баллов в четыре группы: зеленая, желтая, оранжевая и красная.
В ГЖИ отметили, что УК обязаны обеспечивать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, независимо от количества домов в управлении. «Руководствуясь требованиями жилищного законодательства Инспекция придерживается позиции о том, что лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, обязано обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания граждан. Таким образом, количество многоквартирных домов в управлении не должно влиять на качество предоставления услуг», — поделились в инспекции.
Ранее отмечалось, что у УК в Кургане бывает большая разница в количестве обслуживаемых домов. Например, в некоторых компаниях домов более 100, а у других всего один дом.
В октябре и ноябре инспекция опубликовала сведения о количестве обращений граждан за месяц, актуальных вопросах этих обращений и о управляющих организациях, относительно жилищного фонда которых было получено наибольшее количество жалоб.
Рейтинг управляющих компаний в Курганской области, который формируется на основе критериев, утвержденных правительством региона, вызвал критику за неучет различий в количестве обслуживаемых домов разными компаниями. Это привело к разногласиям в оценках качества их работы, так как компании с большим количеством домов получают больше жалоб, что не всегда коррелирует с качеством обслуживания.
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