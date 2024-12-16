Губернатор Шумков сообщил об интересе китайских бизнесменов к Курганской области

Китайские компании заинтересовались запуском производств в Кургане
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об интересе китайских компаний к запуску производств и поддержке инвестпроектов в регионе. Об этом он сообщил по итогам рабочей поездки в Китай.
«Китайские компании проявляют заинтересованность в поддержке курганских инвестпроектов и запуске производств на территории региона», — об этом губернатор сообщил в интервью ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что чиновники правительства Курганской области улетели в Китай с официальным визитом для развития сотрудничества в сфере культуры, промышленности и обмен опытом.
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