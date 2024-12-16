16 декабря 2024

Губернатор Шумков сообщил об интересе китайских бизнесменов к Курганской области

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Китайские компании заинтересовались запуском производств в Кургане
Китайские компании заинтересовались запуском производств в Кургане Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об интересе китайских компаний к запуску производств и поддержке инвестпроектов в регионе. Об этом он сообщил по итогам рабочей поездки в Китай.

«Китайские компании проявляют заинтересованность в поддержке курганских инвестпроектов и запуске производств на территории региона», — об этом губернатор сообщил в интервью ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что чиновники правительства Курганской области улетели в Китай с официальным визитом для развития сотрудничества в сфере культуры, промышленности и обмен опытом.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об интересе китайских компаний к запуску производств и поддержке инвестпроектов в регионе. Об этом он сообщил по итогам рабочей поездки в Китай. «Китайские компании проявляют заинтересованность в поддержке курганских инвестпроектов и запуске производств на территории региона», — об этом губернатор сообщил в интервью ТАСС. Ранее URA.RU писало, что чиновники правительства Курганской области улетели в Китай с официальным визитом для развития сотрудничества в сфере культуры, промышленности и обмен опытом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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