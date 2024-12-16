Судьба свердловских депутатов Госдумы решится после Нового года: комментарий Куйвашева

Сколько одномандатных округов потеряет Свердловская область перед выборами в новую Госдуму в 2026 году (и потеряет ли вообще), станет известно после Нового года. Пока идет подготовительная работа, рассказал URA.RU губернатор Евгений Куйвашев.
«Пока еще неясно [какой будет новая нарезка округов]. У нас есть время для подачи предложений, но это будет сразу после Нового года. До Нового года мы начали консультации, пока на этом уровне. И какие округа попадут под сокращение, тоже пока рано обсуждать», — заявил Куйвашев.
Обсуждения, что из-за присоединения к РФ новых территорий (число депутатов в Госдуме при этом не меняется — 450) представительство отдельных субъектов в парламенте сократится, ведутся уже несколько недель. По некоторым данным, Свердловская область, представленная в действующем созыве ГД семью депутатами-одномандатниками, может лишиться одного-двух округов.
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