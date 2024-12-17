ФАС раскрыла картель на 15 млрд по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила деятельность картеля с объемом сделок в 15 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России.
«Реализация незаконного соглашения выявлена на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях. <...> Общая сумма государственных контрактов составила 14 921 788 269 рублей», — пишет ФАС на своем сайте. Там добавили, что некоторые торги были проведены в контексте реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Антимонопольная служба выявила нарушения законодательства в сфере конкуренции со стороны ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ». Эти компании, осуществляющие строительство, ремонт и реконструкцию дорожных объектов, были замечены в заключении соглашений, направленных на устранение конкуренции и поддержание цен в рамках 28 торговых процедур. За нарушение антимонопольных норм им грозят значительные штрафы.
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