ФАС раскрыла картель на 15 млрд по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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Незаконное соглашение выявлено на торгах по строительству, ремонту и реконструкции дорог
Незаконное соглашение выявлено на торгах по строительству, ремонту и реконструкции дорог Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила деятельность картеля с объемом сделок в 15 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России. 

«Реализация незаконного соглашения выявлена на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях. <...> Общая сумма государственных контрактов составила 14 921 788 269 рублей», — пишет ФАС на своем сайте. Там добавили, что некоторые торги были проведены в контексте реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Антимонопольная служба выявила нарушения законодательства в сфере конкуренции со стороны ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ». Эти компании, осуществляющие строительство, ремонт и реконструкцию дорожных объектов, были замечены в заключении соглашений, направленных на устранение конкуренции и поддержание цен в рамках 28 торговых процедур. За нарушение антимонопольных норм им грозят значительные штрафы.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила деятельность картеля с объемом сделок в 15 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России.  «Реализация незаконного соглашения выявлена на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях. <...> Общая сумма государственных контрактов составила 14 921 788 269 рублей», — пишет ФАС на своем сайте. Там добавили, что некоторые торги были проведены в контексте реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Антимонопольная служба выявила нарушения законодательства в сфере конкуренции со стороны ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ». Эти компании, осуществляющие строительство, ремонт и реконструкцию дорожных объектов, были замечены в заключении соглашений, направленных на устранение конкуренции и поддержание цен в рамках 28 торговых процедур. За нарушение антимонопольных норм им грозят значительные штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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