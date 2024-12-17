Экс-главе челябинского ПФР Чернобровину снизили срок в колонии в два раза

Виктора Чернобровина (на фото) отправили в колонию на восемь лет и два месяца, Рудольфа Зайцева — на восемь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Бывшему главе Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктору Чернобровину, осужденному на 16 лет за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, почти в два раза снизили срок в колонии, до восьми лет и двух месяцев. Второму фигуранту по делу, Рудольфу Зайцеву, также скостили срок в колонии. По словам адвокатов, они будут продолжать обжаловать решение.

«По итогам рассмотрения апелляционных жалоб суд изменил приговоры. Чернобровин получил восемь лет и два месяца колонии строгого режима (вместо 16 лет), Зайцев — восемь лет строгого режима (вместо девяти с половиной лет)», — сообщил URA.RU адвокат Иван Малеев.

По его словам, хоть сроки и снизили, сторона защиты намерена продолжить обжалование приговора. Они подготовят документы для рассмотрения в суде кассационной инстанции.

Злоключения Чернобровина и Зайцева начались с задержания их коллеги Александра Орехова. Попавшись на взятке от представителя охранной фирмы, с которой у ПФР были контракты, он выдал силовикам информацию о соучастниках. Эти показания помогли ему избежать длительного срока. По итогу, проведя за решеткой чуть более двух лет, Орехов вышел на волю.

Чернобровин и Зайцев же до сих пор не признали своей вины. Но имеющиеся у следствия доказательства убедили суд первой инстанции в их виновности. По итогу Чернобровин получил 16 лет строгого режима, Зайцев — девять с половиной. Решение апелляционной инстанции же не принесло необходимого результата.