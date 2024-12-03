Фигурант уголовных дел в челябинском ПФР Орехов добился досрочного освобождения

Александра Орехова отпустили из колонии через два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Копейский горсуд Челябинской области удовлетворил ходатайство о выходе из колонии по УДО, поданное фигурантом уголовных дел о коррупции в Челябинском отделении Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Александром Ореховым. Но есть нюанс: постановление пока не вступило в силу. Информация появилась в базе данных суда.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы: об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Лицо, в отношении которого поступил материал: Орехов Александр Константинович. Результат рассмотрения: удовлетворено», — говорится в базе суда.

В суде URA.RU пояснили, что поставление пока не вступило в законную силу. У сторон есть 15 суток, чтобы подать апелляционные жалобы или представления. Пока подобных документов не поступало.

Орехов был задержан в июле 2021 года по обвинению в получении взяток. На тот момент он занимал должность замглавы реготделения фонда. По версии следствия, деньги он получал от представителя охранной фирмы. Взамен же помогал тому получать выгодные контракты. Топ-менеджер сразу признал вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сдал сообщников: главу реготделения фонда Виктора Чернобровина и начальника АХЧ того же отделения Рудольфа Зайцева. Их также задержали.

В рамках досудебного соглашения дело Орехова было выделено в отдельное производство. По итогу в октябре 2022 года он получил четыре года колонии строгого режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, уже через полтора года его перевели в колонию-поселение. Если решения об УДО вступит в силу, то можно будет говорить, что в общей сложности Орехов провел в колонии чуть более двух лет.

Чернобровин и Зайцев о подобном раскладе пока могут только мечтать. В отличие от Орехова, они до сих пор не признают вину. В январе им озвучили приговор: Чернобровин получил 16 лет колонии, Зайцев — девять с половиной. Сейчас они находятся в СИЗО, ожидая решение суда апелляционной инстанции.

Александра Орехова отпустили из колонии по УДО Скрин: официальный сайт Копейского городского суда Челябинской области