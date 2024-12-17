Свердловчане смогут увидеть редкое погодное явление

В ночь на 18 декабря жители Свердловской области увидят полярное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Полярное сияние
Астроном посоветовал снимать полярное сияние на зеркальный фотоаппарат (архивное фото) Фото:

В Свердловской области ночью 18 декабря жители смогут запечатлеть полярное сияние. Хотя оно будет и небольшим, но встретить его удастся в северной части неба. Об этом URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

«Наблюдается рост воздействия коронального выброса массы со стороны Солнца. Полярное сияние можно будет увидеть в северной части неба», — сказал астроном. Он отметил, что лучше всего погодное явление будет видно при съемке на зеркальный фотоаппарат. Если такого нет, то можно попробовать снять на телефон в ночном режиме.

Последний раз похожее погодное явление заметили в Нижнем Тагиле, Карпинске и Тавде. Поздним вечером 11 ноября жители засняли северное сияние.

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В Свердловской области ночью 18 декабря жители смогут запечатлеть полярное сияние. Хотя оно будет и небольшим, но встретить его удастся в северной части неба. Об этом URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «Наблюдается рост воздействия коронального выброса массы со стороны Солнца. Полярное сияние можно будет увидеть в северной части неба», — сказал астроном. Он отметил, что лучше всего погодное явление будет видно при съемке на зеркальный фотоаппарат. Если такого нет, то можно попробовать снять на телефон в ночном режиме. Последний раз похожее погодное явление заметили в Нижнем Тагиле, Карпинске и Тавде. Поздним вечером 11 ноября жители засняли северное сияние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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