Свердловчане смогут увидеть редкое погодное явление

В Свердловской области ночью 18 декабря жители смогут запечатлеть полярное сияние. Хотя оно будет и небольшим, но встретить его удастся в северной части неба. Об этом URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.
«Наблюдается рост воздействия коронального выброса массы со стороны Солнца. Полярное сияние можно будет увидеть в северной части неба», — сказал астроном. Он отметил, что лучше всего погодное явление будет видно при съемке на зеркальный фотоаппарат. Если такого нет, то можно попробовать снять на телефон в ночном режиме.
Последний раз похожее погодное явление заметили в Нижнем Тагиле, Карпинске и Тавде. Поздним вечером 11 ноября жители засняли северное сияние.
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