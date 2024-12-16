В Тюмени 20-22 декабря откроют крупные катки на набережной, у «Конторы пароходства» и на Цветном бульваре. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. Стоимость проката коньков за час начинается от 300 рублей.
«20 декабря в 17:30 состоится торжественное открытие „Улетного катка“ на Цветном бульваре. Следом за ним откроются ещё две популярные площадки: каток у моста Влюбленных — 22 декабря; каток „Тюмень“ на набережной у „Конторы пароходства“ — 21 декабря», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале.
Также уже сейчас можно покататься в «Сердце Тюмени» в Тюменской слободе. Кроме того, катки расположены в :
- сквере Юности;
- сквере Льва Ровнина;
- Затюменском экопарке;
- Пермякова, 34;
- Республики, 248;
- Московский тракт, 121;
- Авторемонтная, 21;
- Тимофея Чаркова, 33.
Горки для тюменцев и гостей города будут доступны по следующим адресам:
- сквер Депутатов;
- Цветной бульвар;
- площадь 400-летия;
- парк Пограничников;
- парк Заречный;
- сквер Равновесия;
- 70 лет Октября «Сказочный городок»;
- карьер «Северный»
Полный перечень адресов опубликован на сайте фабрикаволшебства.рф. Также на Цветном бульваре на катке поведут новогоднюю ночь.
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