16 декабря 2024

Где в Тюмени можно покататься на горках и коньках. Список

В Тюмени откроются три крупных катка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каток у моста Влюбленных начнет работу 22 декабря
Каток у моста Влюбленных начнет работу 22 декабря Фото:

В Тюмени 20-22 декабря откроют крупные катки на набережной, у «Конторы пароходства» и на Цветном бульваре. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. Стоимость проката коньков за час начинается от 300 рублей.

«20 декабря в 17:30 состоится торжественное открытие „Улетного катка“ на Цветном бульваре. Следом за ним откроются ещё две популярные площадки: каток у моста Влюбленных — 22 декабря; каток „Тюмень“ на набережной у „Конторы пароходства“ — 21 декабря», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале.

Также уже сейчас можно покататься в «Сердце Тюмени» в Тюменской слободе. Кроме того, катки расположены в :

  • сквере Юности;
  • сквере Льва Ровнина;
  • Затюменском экопарке;
  • Пермякова, 34;
  • Республики, 248;
  • Московский тракт, 121;
  • Авторемонтная, 21;
  • Тимофея Чаркова, 33.

Горки для тюменцев и гостей города будут доступны по следующим адресам:

  • сквер Депутатов;
  • Цветной бульвар;
  • площадь 400-летия;
  • парк Пограничников;
  • парк Заречный;
  • сквер Равновесия;
  • 70 лет Октября «Сказочный городок»;
  • карьер «Северный»

Полный перечень адресов опубликован на сайте фабрикаволшебства.рф. Также на Цветном бульваре на катке поведут новогоднюю ночь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 20-22 декабря откроют крупные катки на набережной, у «Конторы пароходства» и на Цветном бульваре. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. Стоимость проката коньков за час начинается от 300 рублей. «20 декабря в 17:30 состоится торжественное открытие „Улетного катка“ на Цветном бульваре. Следом за ним откроются ещё две популярные площадки: каток у моста Влюбленных — 22 декабря; каток „Тюмень“ на набережной у „Конторы пароходства“ — 21 декабря», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале. Также уже сейчас можно покататься в «Сердце Тюмени» в Тюменской слободе. Кроме того, катки расположены в : Горки для тюменцев и гостей города будут доступны по следующим адресам: Полный перечень адресов опубликован на сайте фабрикаволшебства.рф. Также на Цветном бульваре на катке поведут новогоднюю ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...