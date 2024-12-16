16 декабря 2024

В ХМАО жители выиграли почти миллиард рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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За год жители Югры выиграли почти миллиард рублей в лотерее
За год жители Югры выиграли почти миллиард рублей в лотерее Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 год выиграли около 950 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали представители «Столото».

«С января по декабрь 2024 года в ХМАО было приобретено 13 748 238 билетов. Из них 3 197 668 билетов впоследствии стали выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности 946 917 839 рублей», — сообщила журналисту агентства пресс-служба лотереи.

Самый большой приз в этом году достался югорчанину, который выиграл более 38 миллионов рублей. А еще два счастливчика получили по 15,3 и 10 миллионов.

«За 12 месяцев 2024 года (январь-декабрь) семь жителей выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей, а еще 16 участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. В среднем каждый месяц в регионе появляется по одному миллионеру, выигравших в лотереях», — уточнили представители лотереи.

Ранее URA.RU подробнее рассказывало о самих югорчанах, которые сорвали лотерейный джекпот. Тогда удача улыбнулась тату-мастеру, слесарю и электромонтеру.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 год выиграли около 950 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали представители «Столото». «С января по декабрь 2024 года в ХМАО было приобретено 13 748 238 билетов. Из них 3 197 668 билетов впоследствии стали выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности 946 917 839 рублей», — сообщила журналисту агентства пресс-служба лотереи. Самый большой приз в этом году достался югорчанину, который выиграл более 38 миллионов рублей. А еще два счастливчика получили по 15,3 и 10 миллионов. «За 12 месяцев 2024 года (январь-декабрь) семь жителей выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей, а еще 16 участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. В среднем каждый месяц в регионе появляется по одному миллионеру, выигравших в лотереях», — уточнили представители лотереи. Ранее URA.RU подробнее рассказывало о самих югорчанах, которые сорвали лотерейный джекпот. Тогда удача улыбнулась тату-мастеру, слесарю и электромонтеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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