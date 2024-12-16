Жители Ханты-Мансийского автономного округа за 2024 год выиграли около 950 миллионов рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали представители «Столото».
«С января по декабрь 2024 года в ХМАО было приобретено 13 748 238 билетов. Из них 3 197 668 билетов впоследствии стали выигрышными и принесли своим обладателям в совокупности 946 917 839 рублей», — сообщила журналисту агентства пресс-служба лотереи.
Самый большой приз в этом году достался югорчанину, который выиграл более 38 миллионов рублей. А еще два счастливчика получили по 15,3 и 10 миллионов.
«За 12 месяцев 2024 года (январь-декабрь) семь жителей выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей, а еще 16 участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. В среднем каждый месяц в регионе появляется по одному миллионеру, выигравших в лотереях», — уточнили представители лотереи.
Ранее URA.RU подробнее рассказывало о самих югорчанах, которые сорвали лотерейный джекпот. Тогда удача улыбнулась тату-мастеру, слесарю и электромонтеру.
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