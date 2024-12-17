«Вагнеровец» из Екатеринбурга, которому грозит депортация, рвется на СВО

45-летний уроженец Казахстана Рафис, проживающий в Екатеринбурге последние 25 лет, стоит перед сложным выбором. Несмотря на отсутствие гражданства и угрозу депортации, он решил вернуться на зону специальной военной операции, но уже в составе ЧВК «Редут». Ранее Рафис проходил службу в рядах ЧВК «Вагнер», где, по его словам, приобрел бесценный боевой опыт. В разговоре с URA.RU мужчина отметил, что участие в спецоперации — это шанс продемонстрировать свою преданность России.
История бойца, приехавшего в 1999 году на Урал из Шымкента с одним лишь свидетельством о рождении, была опубликована на URA.RU 9 декабря. Его юность пришлась на тяжелые 1990-е годы, и он оказался вовлеченным в криминальные дела, что привело к двум тюремным срокам за грабеж. Во время начала СВО он отбывал срок. Рафис подписал контракт с ЧВК 'Вагнер' и отправился на операцию, где его наградили за взятие Артемовска (Бахмут). Тогда он обратился к ныне покойному Евгению Пригожину с просьбой о помощи в получении гражданства, но паспорт так и не был выдан. Теперь Рафис боится депортации в Казахстан, где ему грозит до 10 лет тюрьмы за участие в спецоперации.
«Я пытался решить вопрос с получением русского паспорта, но все попытки оказались тщетными. Надежда на гражданство угасла, и я осознал, что даже на гражданке не нахожу себе места. Поэтому я принял решение вернуться на СВО, но теперь в составе ЧВК 'Редут'. Я понимаю, что без документов в Минобороны меня не возьмут, и эта частная военная компания предоставляет мне возможность продолжить службу. Имея за плечами боевой опыт, я надеюсь, что смогу быть полезным на фронте. Если удастся выжить, то после завершения СВО я снова попытаюсь получить заветный красный паспорт», — поделился Рафис.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области журналисту URA.RU сообщили о готовности оказать поддержку Рафису в вопросе получения необходимых документов для дальнейшего оформления гражданства РФ. В ведомстве подчеркнули, что омбудсмен Татьяна Мерзлякова готова лично встретиться с Рафисом. Цель этой встречи — совместная разработка поэтапного плана действий, который позволит в максимально сжатые сроки решить возникшую проблему военнослужащего.
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