«Вагнеровца» из Екатеринбурга, которому Пригожин обещал паспорт, депортируют

09 декабря 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Рафис участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженец Казахстана 45-летний Рафис Б., который 25 лет проживает в Екатеринбурге и участвовал в спецоперации России на Украине, столкнулся с угрозой депортации и очередного тюремного срока. Хотя глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, когда был жив, лично обещал помочь с оформлением паспорта. История иностранца, который не обладает гражданством ни одной страны, — в материале агентства. Рафис родился в 1979 году в городе Шымкент. Его юность пришлась на тяжелые 1990-е, сразу после школы Рафис пошел работать. «Мама растила меня одна. Родители развелись, когда я был еще маленьким. Работы было мало, и наша семья перебивалась с одной подработки на другую. Зарплаты невысокие, а денег хватало лишь на еду». Детство и юность Рафиса прошли в Шымкенте (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В двадцать лет Рафис приехал на Урал к родному отцу, о котором знал лишь понаслышке. Чтобы не служить в казахской армии. «Там царила дедовщина. Множество молодых ребят, оказавшихся в этих условиях, кончали жизнь самоубийством. Мама, понимая мои страхи и переживания, связалась с отцом. Она попросила его принять меня и помочь с трудоустройством». В кармане у приехавшего в Екатеринбург Рафиса было только свидетельство о рождении. Казахского паспорта он не имел просто потому, что никогда об этом не задумывался — жить в маленьком городе можно было и без него. «Мама постоянно была занята, и времени на оформление документов не находилось. Въезжая в Россию, я не испытал никаких трудностей. Тогда границы между постсоветскими странами еще не были жестко охраняемыми». На фронт Рафис уехал из колонии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поначалу Рафис перебивался с одной подработки на другую (в основном в строительстве и торговле), потом в его жизни появился криминал, далее — первый тюремный срок. К моменту выхода из колонии свидетельство о рождении Рафис потерял. И оказался в замкнутом круге: без свидетельства не мог получить паспорт, а без паспорта — восстановить свидетельство. Мужчина обивал пороги различных инстанций и обращался к юристам, но безрезультатно. Найти «нормальную» и постоянную работу без документов Рафис без документов тоже не мог. И в какой-то момент совершил второе преступление — и снова оказался за решеткой. «В глазах общества я выгляжу как злостный рецидивист, и, возможно, в чем-то люди будут правы. Но я никогда не обижал беспомощных людей или детей. Не отрицаю, что совершал ошибки, но до самого последнего момента я не терял надежды на исправление. Когда началась спецоперация, я увидел шанс изменить свою судьбу». Рафис бережно хранит свой жетон (в народе — «медальон смерти») Фото предоставлено героем публикации 30 ноября 2022 года Рафис покинул стены колонии, отправившись на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Его назначили в штурмовую роту, где он вскоре заслужил повышение до командира. Во время встречи Пригожина (погиб в августе 2023-го) с бойцами Рафис рассказал ему о своей проблеме. «Пригожин при всех ребятах уверенно заявил, что поможет мне с паспортом. В тот момент я, если честно, выдохнул. Когда контракт подошел к концу, вернулся в Екатеринбург. А спустя время пришла новость о смерти Пригожина. Единственное, что давало надежду, — наличие у меня медали „За отвагу“ (за взятие Бахмута). Думал, это станет хоть каким-то основанием для восстановления документов». Рафис получил награду за взятие Артемовска (Бахмут) Фото предоставлено героем публикации Рафис поехал в ОМВД России по Обручевскому району, собрал все нужные бумаги. Но за полгода звонков оттуда и писем так и не получал. «Уже не знаю, куда обратиться, чтобы мне помогли. Мысли о возможной депортации просто сводят с ума — ведь если меня отправят обратно в Казахстан, за участие в СВО мне грозит до десяти лет тюрьмы. Я встретил прекрасную женщину, с которой нам действительно хорошо вместе, думаю о создании семьи». URA.RU обратилось с запросом в ОМВД России по Обручевскому району Москвы, а также в генконсульство Казахстана в Екатеринбурге. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Казахстана 45-летний Рафис Б., который 25 лет проживает в Екатеринбурге и участвовал в спецоперации России на Украине, столкнулся с угрозой депортации и очередного тюремного срока. Хотя глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, когда был жив, лично обещал помочь с оформлением паспорта. История иностранца, который не обладает гражданством ни одной страны, — в материале агентства. Рафис родился в 1979 году в городе Шымкент. Его юность пришлась на тяжелые 1990-е, сразу после школы Рафис пошел работать. «Мама растила меня одна. Родители развелись, когда я был еще маленьким. Работы было мало, и наша семья перебивалась с одной подработки на другую. Зарплаты невысокие, а денег хватало лишь на еду». В двадцать лет Рафис приехал на Урал к родному отцу, о котором знал лишь понаслышке. Чтобы не служить в казахской армии. «Там царила дедовщина. Множество молодых ребят, оказавшихся в этих условиях, кончали жизнь самоубийством. Мама, понимая мои страхи и переживания, связалась с отцом. Она попросила его принять меня и помочь с трудоустройством». В кармане у приехавшего в Екатеринбург Рафиса было только свидетельство о рождении. Казахского паспорта он не имел просто потому, что никогда об этом не задумывался — жить в маленьком городе можно было и без него. «Мама постоянно была занята, и времени на оформление документов не находилось. Въезжая в Россию, я не испытал никаких трудностей. Тогда границы между постсоветскими странами еще не были жестко охраняемыми». Поначалу Рафис перебивался с одной подработки на другую (в основном в строительстве и торговле), потом в его жизни появился криминал, далее — первый тюремный срок. К моменту выхода из колонии свидетельство о рождении Рафис потерял. И оказался в замкнутом круге: без свидетельства не мог получить паспорт, а без паспорта — восстановить свидетельство. Мужчина обивал пороги различных инстанций и обращался к юристам, но безрезультатно. Найти «нормальную» и постоянную работу без документов Рафис без документов тоже не мог. И в какой-то момент совершил второе преступление — и снова оказался за решеткой. «В глазах общества я выгляжу как злостный рецидивист, и, возможно, в чем-то люди будут правы. Но я никогда не обижал беспомощных людей или детей. Не отрицаю, что совершал ошибки, но до самого последнего момента я не терял надежды на исправление. Когда началась спецоперация, я увидел шанс изменить свою судьбу». 30 ноября 2022 года Рафис покинул стены колонии, отправившись на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Его назначили в штурмовую роту, где он вскоре заслужил повышение до командира. Во время встречи Пригожина (погиб в августе 2023-го) с бойцами Рафис рассказал ему о своей проблеме. «Пригожин при всех ребятах уверенно заявил, что поможет мне с паспортом. В тот момент я, если честно, выдохнул. Когда контракт подошел к концу, вернулся в Екатеринбург. А спустя время пришла новость о смерти Пригожина. Единственное, что давало надежду, — наличие у меня медали „За отвагу“ (за взятие Бахмута). Думал, это станет хоть каким-то основанием для восстановления документов». Рафис поехал в ОМВД России по Обручевскому району, собрал все нужные бумаги. Но за полгода звонков оттуда и писем так и не получал. «Уже не знаю, куда обратиться, чтобы мне помогли. Мысли о возможной депортации просто сводят с ума — ведь если меня отправят обратно в Казахстан, за участие в СВО мне грозит до десяти лет тюрьмы. Я встретил прекрасную женщину, с которой нам действительно хорошо вместе, думаю о создании семьи». URA.RU обратилось с запросом в ОМВД России по Обручевскому району Москвы, а также в генконсульство Казахстана в Екатеринбурге. Ответы будут опубликованы, как только поступят.