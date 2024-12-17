Экс-кандидат в Госдуму Казанцев скончался в челябинской колонии

17 декабря 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Казанцев скончался в колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В колонии №11 в Копейске (Челябинская область) скончался отбывающий срок за мошенничество юрист Владимир Казанцев, некогда выступавший кандидатом в Госдуму РФ. Об этом URA.RU сообщили источники. «Казанцев скончался в колонии сегодня. Предварительно, причиной стала ишемическая болезнь сердца», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем следственного отдела по Копейску устанавливаются обстоятельства произошедшего. Казанцев выступал в роли юриста, когда общественность в Челябинске судилась с местными властями по решению экологических проблем в городе. Но пытаясь решить вопрос, он сам попал под следствие по факту мошенничества. В суде удалось доказать его причастность к обману коммерсантов, которые платили ему за урегулирование вопросов в Арбитражном суде. Общественники, вставшие на сторону Казанцева, тогда заявили, что таким способом на него оказывается давление. Суд же такой аргумент не принял. По итогу юрист получил четыре года колонии общего режима. До последнего Казанцев так и не признал своей вины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В колонии №11 в Копейске (Челябинская область) скончался отбывающий срок за мошенничество юрист Владимир Казанцев, некогда выступавший кандидатом в Госдуму РФ. Об этом URA.RU сообщили источники. «Казанцев скончался в колонии сегодня. Предварительно, причиной стала ишемическая болезнь сердца», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что следователем следственного отдела по Копейску устанавливаются обстоятельства произошедшего. Казанцев выступал в роли юриста, когда общественность в Челябинске судилась с местными властями по решению экологических проблем в городе. Но пытаясь решить вопрос, он сам попал под следствие по факту мошенничества. В суде удалось доказать его причастность к обману коммерсантов, которые платили ему за урегулирование вопросов в Арбитражном суде. Общественники, вставшие на сторону Казанцева, тогда заявили, что таким способом на него оказывается давление. Суд же такой аргумент не принял. По итогу юрист получил четыре года колонии общего режима. До последнего Казанцев так и не признал своей вины.