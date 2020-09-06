Челябинскому юристу Казанцеву вменяют мошенничество на 2,5 млн

Владимиру Казанцеву предъявят второе обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики готовят материалы для предъявления известному в Челябинске юристу Владимиру Казанцеву обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По их версии, подозреваемый просил у бизнесменов 2,5 млн рублей за вынесение в Арбитражном суде решения в их пользу, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Это второй эпизод. В нем тоже фигурирует решение вопроса в Арбитражном суде непроцессуальными методами. Только по другому делу и с другими людьми. Сам Казанцев неоднократно менял показания. Сначала отрицал получение денег, потом называл это гонораром. По его последней версии, он пошутил. Сейчас проверяется его причастность к новым аналогичным эпизодам», — говорит инсайдер.

Челябинская полиция вечером 26 августа задержала Казанцева в рамках уголовных дел по ч.3 ст. 159 и по ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере). Центральный райсуд Челябинска отправил его под домашний арест на два месяца.

По версии силовиков, Казанцев взял 500 тысяч рублей у бизнесмена Максима Шейна якобы на взятки судьям для принятия нужного ему решения по разбирательству с другим коммерсантом. Максимом Дурасовым. Но вопрос не решил и оставил все деньги себе. После этого Шейн написал заявление в полицию.

Это дело взорвало сообщество челябинских общественников, считавших Казанцева убежденным борцом с коррупцией. И, по мнению экспертов, поставило крест на его репутации.