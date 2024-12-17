Третий танкер «Волгонефть» с мазутом подал сигнал бедствия в Черном море

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У третьего танкера из серии «Волгонефть» нарушилась герметичность
У третьего танкера из серии «Волгонефть» нарушилась герметичность Фото:

Танкер «Волгонефть-109», перевозящий 4000 тонн мазута, подал сигнал бедствия в ночь на 17 декабря в районе порта Кавказ в Черном море. По сообщению капитана, произошла утечка мазута из четвертого грузового танка в балластный танк.

«У судна, перевозившего 4000 тонн мазута, нарушена герметичность четвёртого грузового танка и мазут вытекает в балластный танк. При этом герметичность самого корпуса судна не нарушена, мазут в воду не вытекает», — сообщает telegram-канал Baza. 

Уточняется, что на борту находятся 14 членов экипажа, которым ничего не угрожает. В связи с ситуацией капитану предложили эвакуировать экипаж, но он отказался. Вместо этого было принято решение о смене якорной стоянки. Теперь «Волгонефть-109» расположен в районе Кучугуры, юго-восточнее мыса Пекло.

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». После этого инцидента мазут, вылившийся с танкеров, оказался на побережье Краснодарского края, что привело к загрязнению пляжей и оказало негативное воздействие на местную флору и фауну. Местные жители называют это событие экологической катастрофой. На месте происшествия работают более 250 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.

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Танкер «Волгонефть-109», перевозящий 4000 тонн мазута, подал сигнал бедствия в ночь на 17 декабря в районе порта Кавказ в Черном море. По сообщению капитана, произошла утечка мазута из четвертого грузового танка в балластный танк. «У судна, перевозившего 4000 тонн мазута, нарушена герметичность четвёртого грузового танка и мазут вытекает в балластный танк. При этом герметичность самого корпуса судна не нарушена, мазут в воду не вытекает», — сообщает telegram-канал Baza.  Уточняется, что на борту находятся 14 членов экипажа, которым ничего не угрожает. В связи с ситуацией капитану предложили эвакуировать экипаж, но он отказался. Вместо этого было принято решение о смене якорной стоянки. Теперь «Волгонефть-109» расположен в районе Кучугуры, юго-восточнее мыса Пекло. 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». После этого инцидента мазут, вылившийся с танкеров, оказался на побережье Краснодарского края, что привело к загрязнению пляжей и оказало негативное воздействие на местную флору и фауну. Местные жители называют это событие экологической катастрофой. На месте происшествия работают более 250 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.
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