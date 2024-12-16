Получивший 50 осколочных ранений ветеран из ХМАО собирается вернуться на СВО

Военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Суета» получил 50 осколочных ранений во время боевого задания в районе Красного Яра. На данный момент он находится в госпитале, но после реабилитации намерен вернуться на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Югра Солдату».
«Для защитника это уже второе ранение. После выполнения первого задания „Суете“ пришлось преодолевать 6 километров ползком — отказала нога. После восстановления боец, не задумываясь, вернулся на передовую, также поступит и в этот раз», — сказано в сообщении канала.
Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из ХМАО был награжден президентом России Владимиром Путиным. Югорчанин с позывным «Каспий» Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени за освобождение Авдеевки.
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