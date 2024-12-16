16 декабря 2024

Получивший 50 осколочных ранений ветеран из ХМАО собирается вернуться на СВО

Боец из ХМАО с позывным «Суета» получил 50 осколков во время боевого задания
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из ХМАО с позывным «Суета» получил 50 осколков во время боевого задания
Боец из ХМАО с позывным «Суета» получил 50 осколков во время боевого задания Фото:

Военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Суета» получил 50 осколочных ранений во время боевого задания в районе Красного Яра. На данный момент он находится в госпитале, но после реабилитации намерен вернуться на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Югра Солдату».

«Для защитника это уже второе ранение. После выполнения первого задания „Суете“ пришлось преодолевать 6 километров ползком — отказала нога. После восстановления боец, не задумываясь, вернулся на передовую, также поступит и в этот раз», — сказано в сообщении канала.

Боец из Нижневартовска с позывным «Суета» получил 50 осколков во время боевого задания
Боец из Нижневартовска с позывным «Суета» получил 50 осколков во время боевого задания
Фото:

Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из ХМАО был награжден президентом России Владимиром Путиным. Югорчанин с позывным «Каспий» Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени за освобождение Авдеевки.

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Военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Суета» получил 50 осколочных ранений во время боевого задания в районе Красного Яра. На данный момент он находится в госпитале, но после реабилитации намерен вернуться на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Югра Солдату». «Для защитника это уже второе ранение. После выполнения первого задания „Суете“ пришлось преодолевать 6 километров ползком — отказала нога. После восстановления боец, не задумываясь, вернулся на передовую, также поступит и в этот раз», — сказано в сообщении канала. Ранее URA.RU писало, что военнослужащий из ХМАО был награжден президентом России Владимиром Путиным. Югорчанин с позывным «Каспий» Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени за освобождение Авдеевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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