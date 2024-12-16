Военнослужащий из Югры с позывным «Каспий» Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени за освобождение Авдеевки (ДНР). Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин. Информацию передает telegram-канал «Югра Солдату».
«Югорчанин Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени. Указ о вручении Ордена подписал президент России Владимир Путин за освобождение Авдеевки», — говорится в сообщении.
Боец участвовал в двух операциях. Вместе с отрядом он четыре километра пробирался по трубе под землей, незамеченными проник в тыл врага и взял сильнейшее укрепление ВСУ. Югорский военнослужащий служит в зоне СВО с начала 2024 года. Вместе с ним на фрон ушли два старших сына.
Ранее боец из ХМАО Павел Карпилянский ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Его действия помогли пехотным подразделениям продвинуться вперед без потерь среди личного состава.
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