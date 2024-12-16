16 декабря 2024

Путин наградил бойца из ХМАО за освобождение Авдеевки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Указ о награждении подписал президент РФ Путин
Указ о награждении подписал президент РФ Путин Фото:

Военнослужащий из Югры с позывным «Каспий» Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени за освобождение Авдеевки (ДНР). Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин. Информацию передает telegram-канал «Югра Солдату».

«Югорчанин Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени. Указ о вручении Ордена подписал президент России Владимир Путин за освобождение Авдеевки», — говорится в сообщении.

Боец участвовал в двух операциях. Вместе с отрядом он четыре километра пробирался по трубе под землей, незамеченными проник в тыл врага и взял сильнейшее укрепление ВСУ. Югорский военнослужащий служит в зоне СВО с начала 2024 года. Вместе с ним на фрон ушли два старших сына.

Ранее боец из ХМАО Павел Карпилянский ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Его действия помогли пехотным подразделениям продвинуться вперед без потерь среди личного состава.

Боец участвовал в двух операциях по освобождению Авдеевки
Боец участвовал в двух операциях по освобождению Авдеевки
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Военнослужащий из Югры с позывным «Каспий» Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени за освобождение Авдеевки (ДНР). Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин. Информацию передает telegram-канал «Югра Солдату». «Югорчанин Абдулсалам Зармамбетов награжден Георгиевским крестом IV степени. Указ о вручении Ордена подписал президент России Владимир Путин за освобождение Авдеевки», — говорится в сообщении. Боец участвовал в двух операциях. Вместе с отрядом он четыре километра пробирался по трубе под землей, незамеченными проник в тыл врага и взял сильнейшее укрепление ВСУ. Югорский военнослужащий служит в зоне СВО с начала 2024 года. Вместе с ним на фрон ушли два старших сына. Ранее боец из ХМАО Павел Карпилянский ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Его действия помогли пехотным подразделениям продвинуться вперед без потерь среди личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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