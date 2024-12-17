Алаудинов вспомнил, как пытался остановить мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поделился своими воспоминаниями о попытке предотвратить столкновение между бойцами ЧВК «Вагнер» во время мятежа Евгения Пригожина и его собственной группировкой. Он описал ситуацию как чрезвычайно напряженную, когда пришлось ставить интересы страны выше личных отношений и предыдущих боевых братств.
«Наступает момент, когда твои личные взаимоотношения должны отойти в сторону и должна быть конкретно поставлена, как говорится, на пьедестал, та цель, которая называется Россия. Сохранение России является для нас всех самой важной задачей. И вот в этом случае, когда мне отдали приказ, я скажу вот самое тяжёлое это было. Горечь такая какая-то внутри была. Конечно, я понимал, что если бы мы друг с другом схлестнулись, ну, слава Богу, не произошло, то полилась бы, конечно, братская кровь», — заявил Алаудинов в выпуске ЧВК «Пегов», который опубликован в telegram-канале Wargonzo.
Он подчеркнул, что возможное столкновение могло бы привести к большим жертвам среди российских бойцов, что было бы трагедией для всех. «Это были наши братья, с которыми мы ранее сражались бок о бок. У нас было к ним огромное уважение,» — добавил командир.
Алаудинов организовал связь с командирами ЧВК «Вагнер» через своих людей, в том числе через бойцов из Ростова, которые связались со своими знакомыми в «Вагнере». Благодаря этому удалось установить прямой контакт и обсудить ситуацию. По его словам, большая часть командиров «Вагнера» выступили за мирное разрешение ситуации.
Командир спецназа уточнил, что благодаря активным усилиям по переговорам и использованию дронов для разведки ситуации удалось избежать кровопролития. Он рассказал, что после того как полностью оценил обстановку и сообщил о своей готовности выполнить задачу, ему было рекомендовано подождать. К вечеру ему донесли, что конфликт удалось предотвратить благодаря достигнутым договоренностям.
Евгений Пригожин 23 июня 2023 года выступил с обвинениями в адрес Минобороны РФ, заявив о нанесении удара по лагерю наемников и объявил о намерении дать «ответ на это злодеяние». В ответ МО немедленно отвергло обвинения, квалифицировав их как провокацию, а Федеральная служба безопасности инициировала уголовное дело. В процессе восстания были захвачены командный пункт Южного военного округа и ряд административных зданий в Ростове и Воронеже. Однако позднее Пригожин прекратил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. От Кремля поступило объявление о том, что Пригожин отправится в Беларусь «под гарантию слов президента».
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