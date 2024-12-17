Диетолог рассказала, как сделать селедку под шубой более полезной

Главное новогоднее блюдо — селедка под шубой — может стать более безопасным для здоровья благодаря неожиданному ингредиенту — сельдерею. Об этом рассказала URA.RU известный диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
«Отварной корень сельдерея отлично подходит в качестве замены картофелю. Он придаст салату нежный вкус и увеличит содержание клетчатки, что позитивно скажется на работе пищеварительной системы. Многие даже не заметят разницы во вкусе», — сообщила Дианова.
К салату эксперт посоветовала добавить кусочек цельнозернового хлеба — это позволит достичь оптимального баланса питательных веществ. Эксперт подчеркнула, что несмотря на полезные изменения в рецепте, важно соблюдать умеренность в потреблении блюда.
«Идеальная порция — около 200 граммов вместе с кусочком цельнозернового хлеба. Для мужчин, которым требуется больше энергии, допустима порция до 300 граммов. Такой объем позволит получить пользу от салата без лишних калорий», — отметила она.
После сытного блюда диетолог советует отдать предпочтение легким овощным закускам, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт.
Дианова добавила, что салат «Селедка под шубой» сам по себе достаточно сбалансирован — блюдо сочетает в себе рыбу, богатую полезными жирами, в том числе Омега-3, и овощи, которые содержат важные микронутриенты. А вот что касается майонеза, благодаря которому салат относят к вредным, содержит около 600 ккал на 100 грамм, в то время как обычное растительное масло значительно превосходит этот показатель — порядка 900 ккал на такой же объем, подчеркнула специалист.
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