«Была ругань»: подробности гибели студента из Алжира в Екатеринбурге

На 18-м этаже екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44, где нашли труп 22-летнего студента из Алжира Мохаммеда А., перед трагедией слышали ссору. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.
«Я слышала мужской и женский голоса. Отношения выясняли. Но это недолго было, потом стало тихо. В целом, у нас тут неспокойное местечко. В прошлом месяце вот магазин горел в нашем доме», — рассказала собеседница агентства.
По словам другого соседа, в тот день спиртное выпивали в квартире, в которой живет Александра. Он предположил, что она и ее гости могли употреблять запрещенные вещества.
По данным URA.RU, Александре 34 года. Она родилась в Челябинской области. Сейчас работает на складе Ozon. Мохаммед находился в РФ законно. Предположительно, он учился в Уральском федеральном университете.
Тело студента обнаружили вечером 14 декабря. С ним и Анастасией мог отдыхать еще один мужчина, которого после ЧП вывели в наручниках (по словам очевидцев, он якобы вел себя буйно). Девушку допросили в полиции и отпустили. В ситуации разбираются следователи СКР.
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