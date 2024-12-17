«Была ругань»: подробности гибели студента из Алжира в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы слышали ругань в доме, у которого нашли труп студента из Алжира

17 декабря 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла вечером 14 декабря (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 18-м этаже екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44, где нашли труп 22-летнего студента из Алжира Мохаммеда А., перед трагедией слышали ссору. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома. «Я слышала мужской и женский голоса. Отношения выясняли. Но это недолго было, потом стало тихо. В целом, у нас тут неспокойное местечко. В прошлом месяце вот магазин горел в нашем доме», — рассказала собеседница агентства. По словам другого соседа, в тот день спиртное выпивали в квартире, в которой живет Александра. Он предположил, что она и ее гости могли употреблять запрещенные вещества. По данным URA.RU, Александре 34 года. Она родилась в Челябинской области. Сейчас работает на складе Ozon. Мохаммед находился в РФ законно. Предположительно, он учился в Уральском федеральном университете. Тело студента обнаружили вечером 14 декабря. С ним и Анастасией мог отдыхать еще один мужчина, которого после ЧП вывели в наручниках (по словам очевидцев, он якобы вел себя буйно). Девушку допросили в полиции и отпустили. В ситуации разбираются следователи СКР. Место, где нашли труп Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 18-м этаже екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44, где нашли труп 22-летнего студента из Алжира Мохаммеда А., перед трагедией слышали ссору. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома. «Я слышала мужской и женский голоса. Отношения выясняли. Но это недолго было, потом стало тихо. В целом, у нас тут неспокойное местечко. В прошлом месяце вот магазин горел в нашем доме», — рассказала собеседница агентства. По словам другого соседа, в тот день спиртное выпивали в квартире, в которой живет Александра. Он предположил, что она и ее гости могли употреблять запрещенные вещества. По данным URA.RU, Александре 34 года. Она родилась в Челябинской области. Сейчас работает на складе Ozon. Мохаммед находился в РФ законно. Предположительно, он учился в Уральском федеральном университете. Тело студента обнаружили вечером 14 декабря. С ним и Анастасией мог отдыхать еще один мужчина, которого после ЧП вывели в наручниках (по словам очевидцев, он якобы вел себя буйно). Девушку допросили в полиции и отпустили. В ситуации разбираются следователи СКР.