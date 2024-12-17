«Была ругань»: подробности гибели студента из Алжира в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы слышали ругань в доме, у которого нашли труп студента из Алжира
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , многоэтажка, хрущевка, вторичное жилье, вторичка
Трагедия произошла вечером 14 декабря (архивное фото) Фото:

На 18-м этаже екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44, где нашли труп 22-летнего студента из Алжира Мохаммеда А., перед трагедией слышали ссору. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома.

«Я слышала мужской и женский голоса. Отношения выясняли. Но это недолго было, потом стало тихо. В целом, у нас тут неспокойное местечко. В прошлом месяце вот магазин горел в нашем доме», — рассказала собеседница агентства.

По словам другого соседа, в тот день спиртное выпивали в квартире, в которой живет Александра. Он предположил, что она и ее гости могли употреблять запрещенные вещества.

По данным URA.RU, Александре 34 года. Она родилась в Челябинской области. Сейчас работает на складе Ozon. Мохаммед находился в РФ законно. Предположительно, он учился в Уральском федеральном университете.

Тело студента обнаружили вечером 14 декабря. С ним и Анастасией мог отдыхать еще один мужчина, которого после ЧП вывели в наручниках (по словам очевидцев, он якобы вел себя буйно). Девушку допросили в полиции и отпустили. В ситуации разбираются следователи СКР.

Место, где нашли труп
Место, где нашли труп
Фото:

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На 18-м этаже екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44, где нашли труп 22-летнего студента из Алжира Мохаммеда А., перед трагедией слышали ссору. Об этом URA.RU рассказали жильцы дома. «Я слышала мужской и женский голоса. Отношения выясняли. Но это недолго было, потом стало тихо. В целом, у нас тут неспокойное местечко. В прошлом месяце вот магазин горел в нашем доме», — рассказала собеседница агентства. По словам другого соседа, в тот день спиртное выпивали в квартире, в которой живет Александра. Он предположил, что она и ее гости могли употреблять запрещенные вещества. По данным URA.RU, Александре 34 года. Она родилась в Челябинской области. Сейчас работает на складе Ozon. Мохаммед находился в РФ законно. Предположительно, он учился в Уральском федеральном университете. Тело студента обнаружили вечером 14 декабря. С ним и Анастасией мог отдыхать еще один мужчина, которого после ЧП вывели в наручниках (по словам очевидцев, он якобы вел себя буйно). Девушку допросили в полиции и отпустили. В ситуации разбираются следователи СКР.
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