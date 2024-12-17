Mash: Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа

Певица Анна Седокова была госпитализирована с нервным срывом после смерти своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, который совершил самоубийство. Артистка находится в частной клинике, где она поделалась видео с капельницей, демонстрируя свое текущее состояние.
«Анну Седокову увезли в больницу с нервным срывом после самоубийства Яниса Тиммы», — передает telegram-канал Mash. Видео было опубликовано певицей в социальных сетях, что вызвало активное обсуждение среди ее подписчиков.
Комментарии под видео закрыты, но, тем не менее, пользователи продолжают обсуждение в других соцсетях, где Седокову критикуют за якобы использование трагедии для получения внимания. Певица попросила общественность не трогать ее и не задавать вопросы о происшествии.
Ранее баскетболист Янис Тимма, бывший супруг известной певицы Анны Седоковой, с которой он прожил в браке четыре года, был обнаружен мертвым в Москве. Согласно первичной информации, есть вероятность того, что он совершил самоубийство. Следует отметить, что трагическое событие произошло на следующий день после празднования дня рождения исполнительницы.
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